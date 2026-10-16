Sędziowie TK odpowiadają Nawrockiemu. „Arbitralna próba selekcji”

Ośmioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm obecnej kadencji wydało wspólne oświadczenie dotyczące sporu o ślubowanie i możliwość rozpoczęcia orzekania. Pod dokumentem podpisali się zarówno sędziowie dopuszczeni do pracy, jak i osoby, których status kwestionują prezydent Karol Nawrocki oraz prezes TK Bogdan Święczkowski.

Autorzy pisma przekonują, że wyłączną kompetencję do wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego ma Sejm, a prezydent nie może dokonywać ponownej oceny kandydatów ani decydować, którzy z nich zostaną dopuszczeni do orzekania.

„To sędzia składa ślubowanie”

Oświadczenie składa się z ośmiu punktów. W jednym z nich podkreślono, że „to sędzia TK składa ślubowanie, a nie prezydent je przyjmuje”. Zdaniem autorów przepisy wymagają złożenia ślubowania wobec prezydenta, nie przyznają jednak głowie państwa aktywnej roli w tej procedurze.

Sędziowie argumentują również, że uroczystości organizowane w Pałacu Prezydenckim wynikają ze zwyczaju, a nie z obowiązku prawnego. Ich zdaniem ślubowanie może być skuteczne także bez fizycznej obecności prezydenta, jeżeli zostało wyraźnie skierowane wobec głowy państwa.

Oświadczenie podpisało osiem osób: Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski. Troje z nich złożyło ślubowanie w obecności Karola Nawrockiego. Pozostałych pięciorga prezydent nie zaprosił do Pałacu Prezydenckiego.

Sędziowie zarzucają prezydentowi arbitralność

Sygnatariusze oświadczenia twierdzą, że wielokrotnie deklarowali gotowość stawienia się w terminie wskazanym przez prezydenta, ale ich pisma pozostawały bez odpowiedzi. Ocenili, że niewyjaśniona decyzja o zaproszeniu tylko trojga spośród ośmiorga wybranych sędziów stanowiła „arbitralną próbę selekcji”.

Czworo sędziów wybranych w marcu złożyło ślubowanie w kwietniu w Sali Kolumnowej Sejmu. W środę w podobny sposób postąpił Maciej Berek. Rota została skierowana wobec prezydenta, a podpisane i poświadczone notarialnie dokumenty przekazano Kancelarii Prezydenta.

Zdaniem autorów oświadczenia wszystkie ustawowe warunki zostały w ten sposób spełnione. Twierdzą oni, że powinni zostać niezwłocznie dopuszczeni do orzekania, a możliwość podjęcia pracy blokuje im Bogdan Święczkowski.

Zapowiedzieli również podjęcie „wszystkich przewidzianych prawem działań” w celu przywrócenia zgodnego z prawem funkcjonowania TK.

Karol Nawrocki: Berek nie jest sędzią TK

Prezydent przedstawia przeciwną interpretację. Karol Nawrocki stwierdził, że Maciej Berek nie złożył ślubowania przed głową państwa, dlatego nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Kancelaria Prezydenta utrzymuje, że określenie „wobec prezydenta” oznacza konieczność jego osobistej obecności. Według stanowiska Pałacu ślubowanie zorganizowane jednostronnie w Sejmie nie wywołuje skutków prawnych. KPRP powołuje się także na wątpliwości dotyczące procedury wyboru części kandydatów.

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