Stowarzyszenie dziennikarzy grzmi ws. Trybunału Konstytucyjnego. „Niebezpieczny precedens”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w czwartek 16 października wydał oświadczenie w obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Wyrażono w nim „stanowczy protest wobec podejmowanych przez rząd Donalda Tuska coraz bardziej brutalnych prób podważania fundamentów państwa prawa, w tym w szczególności wobec ostatnich działań wymierzonych w niezależność i integralność TK”.

Organizacja podkreśliła, że „nie może pozostać obojętna na naruszanie stabilności jednej z najważniejszych instytucji ustrojowych Rzeczpospolitej Polskiej”. „Trybunał Konstytucyjny stanowi kluczowy element systemu równowagi władz, a jego suwerenność jest gwarantem ochrony praw i wolności obywatelskich – w tym wolności prasy oraz swobody wypowiedzi” – brzmi fragment komunikatu.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich o Trybunale Konstytucyjnym. Jest oświadczenie

„Działania przy użyciu służb podległych MSWiA, mające wprowadzić do TK osoby, które nie dopełniły pełnego procesu objęcia urzędu sędziego TK, bo nie złożyły wymaganego prawem ślubowania wobec Prezydenta RP, należy także odczytywać jako bezprawny i brutalny nacisk na sam Trybunał Konstytucyjny. Działania te stwarzają niebezpieczny precedens, który prowadzi do anarchizacji życia publicznego oraz osłabienia ochrony prawnej każdego obywatela” – czytamy.

Według SDP „naruszanie powagi TK destabilizuje porządek prawny, na którym opiera się wolność mediów i pluralizm debaty publicznej”. „Środowisko dziennikarskie, realizując w interesie wszystkich obywateli swoją misję kontrolną wobec władzy, potrzebuje silnych, niezależnych i stabilnych instytucji stojących na straży ładu prawnego” – zaznaczono. Zwrócono się też do wszystkich uczestników życia publicznego oraz organów władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Stowarzyszenie dziennikarzy apeluje ws. TK „To obowiązek każdego”

Chodzi o „pełne poszanowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego, przestrzeganie procedur demokratycznych oraz zaprzestanie działań godzących w autorytet tej instytucji”. „Obrona niezależności TK jest dziś obowiązkiem każdego, komu bliskie są wartości demokratycznego państwa prawa” – ocenił Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Poproszono też o „rzetelne i oparte na faktach relacjonowanie wydarzeń związanych z sytuacją Trybunału Konstytucyjnego”.

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