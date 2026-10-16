Nawrocki powiadomiony o „najściu prokuratora na TK”. Berek zwrócił się do Święczkowskiego

Trybunał Konstytucyjny w piątek 16 października wydał na swoje stronie komunikat ws. „najścia na TK przez prokuratora”. W wiadomości podkreślono, że „prok. Andrzej Piaseczny wraz z funkcjonariuszami policji przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego i usiłował dokonać przeszukania siedziby niezależnego organu władzy sądowniczej”. Dodano, że „Bogdan Święczkowski podjął decyzję o dobrowolnym wydaniu żądanych dokumentów”.

Jednocześnie podkreślono, że prezes TK uważa, że „najście prokuratora na Trybunał Konstytucyjny ma charakter prowokacyjny i wyczerpuje znamiona przestępstwa z art. 128 Kodeksu karnego. Chodzi o przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Par 1. tego przepisu dotyczy „podejmowania działalność zmierzającej bezpośrednio do usunięcia przemocą konstytucyjnego organu”. Par. 2. art. 128 k.k. mówi o przygotowaniach do tego celu.

Prokurator Andrzej Piaseczny z policją w TK. Maciej Berek zaczepił Bogdana Święczkowskiego

Z kolei par. 3. związany jest wywieraniem wpływu przemocą lub groźbą bezprawną na czynności urzędowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. O sytuacji miał zostać poinformowany Karol Nawrocki. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Maciej Berek. Sędzia TK podkreślił, że „po środowych wydarzeniach w Trybunale Konstytucyjnym złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Bogdana Święczkowskiego”.

Chodzi o naruszenie nietykalności cielesnej. Berek wyjaśnił, że prezes TK zapewniał go o monitoringu w budynku i nagrywaniu zdarzenia, stąd w zawiadomieniu zawnioskował o zabezpieczenie monitoringu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego zapytał Święczkowskiego „dlaczego obawia się wydania monitoringu prokuratorowi, skoro stwierdził publicznie, że nie naruszył nietykalności” Berka.

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