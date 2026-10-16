Niemieckie media o sytuacji w Polsce. Starcie przywódców w dobie przemocy

Po przypadkach przemocy w polskich szkołach premier i prezydent znów wymieniają oskarżenia. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” ocenia, że rząd Donalda Tuska i Karol Nawrocki „nie grają w jednej drużynie”. Według dziennika także kwestia bezpieczeństwa uczniów ujawnia głęboki konflikt między obozami politycznymi.

Niemieckie media: Tusk wskazuje na weto. Nawrocki mówi o cenzurze

Jak przypomina „FAZ”, premier skrytykował prezydenta za zawetowanie ustawy dotyczącej moderowania treści w internecie. Przepisy oparte na unijnym rozporządzeniu miały zobowiązać platformy do usuwania treści nielegalnych i gloryfikujących przemoc.

Nawrocki sprzeciwiał się rozwiązaniom pozwalającym organom regulacyjnym blokować treści bez nakazu sądowego w przypadku podejrzenia przestępstwa. Chodziło m.in. o groźby karalne, wykorzystywanie dzieci i naruszenia praw autorskich. Prezydent zarzucał rządowi wprowadzanie „cenzury” oraz „orwellowskiej kontroli”.

Bezpieczeństwo uczniów i kolejna zablokowana ustawa

W odpowiedzi na ataki w szkołach Nawrocki zarzucił rządowi niewywiązywanie się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa Polakom i próbę politycznego wykorzystania tragedii.

Z kolei ministra edukacji Barbara Nowacka skrytykowała prezydenta za blokowanie ustawy o prawach i obowiązkach uczniów. Według ministry przepisy ułatwiłyby odbieranie niebezpiecznych przedmiotów na terenie szkół.

Dostęp do broni. „FAZ” przypomina stanowisko Nawrockiego

Niemiecki dziennik zwraca też uwagę na poparcie prezydenta dla szerszego dostępu do broni palnej. Nawrocki argumentował, że odsetek jej posiadaczy w Polsce jest bardzo niski na tle innych krajów europejskich. Według relacji „FAZ” prezydent mówił, że tylko jeden procent Polaków ma dostęp do broni i umie się nią posługiwać. Podkreślił przy tym, że sam należy do tego grona. Gazeta zestawia jego stanowisko z sondażami, według których szerszy dostęp do broni popiera jedna piąta Polaków.

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