Mróz-Gorgoń nie wystąpiła na EFNI. „Lepiej nie narażać jej na kolejny stres”

Na Pomorzu – w Sopocie – zorganizowano XV edycję EFNI. Uczestnicy zebrali się tłumnie w hotelu Radisson Blu, by wysłuchać tego, co przygotowali prelegenci. Było z czego wybierać – wydarzenie trafiać ma szczególnie do przedstawicieli z kręgów biznesowych, jednak tematy zahaczały nawet o obszary kultury, sportu, filozofii czy sztucznej inteligencji.

Wśród prelegentów były naprawdę gorące nazwiska, jednak jedno przykuło uwagę szczególnie – chodzi o Mróz-Gorgoń, byłą pełnomocniczkę rządu ds. promocji marki Polska. Po tym, jak parę tygodni temu eksperci poddali analizie raport autorstwa naukowczyni, wybuchła afera (po której kurz już opadł). Wskazywali bowiem, że mógł on zostać wygenerowany przez sztuczną inteligencję, a sygnowany jest m.in. logiem ministerstwa sportu i turystyki (resortu Jakuba Rutnickiego). Mróz- Gorgoń w wywiadzie dla TVN24 przyznawała, że dokument o tytule „Polaków portret własny” faktycznie powstał przy użyciu SI, jednak był to „brudnopis (...) omyłkowo zamieszczony na stronach think tanku Marka Polska”. Zapewniała, że za te „notatki” podatnicy nie zapłacili ani grosza, a kwota blisko 180 tys., która przewijała się wielokrotnie w kontekście afery, przeznaczona została na projekt „Strategia Marka Polska”. – Zawiera on autorskie wnioski, oparte na badaniach – tłumaczyła na antenie stacji.

Z ustaleń „Faktu” wynika, że do wystąpienia ekspertki nie doszło – choć było ono zaplanowane na dzisiejszy poranek (piątek – 16 października). Miała opowiadać o tym, „Jak promować Markę Polska” – właśnie tak nazwano jej panel.

Panel Barbary Mróz Gorgoń wystartował bez jej udziału. „Była tutaj”

Reporterzy dziennika pojawili się na wydarzeniu, ale – ku ich zaskoczeniu – mimo startu panelu na scenie nie pojawiła się Mróz-Gorgoń. O tym, że naukowczyni nie zabierze głosu, poinformowała osobiście przewodnicząca EFNI.

– Była tutaj, ale po prostu ona jest w takim stanie, że sama uważałam, że lepiej, żeby nie narażać jej na kolejny stres – powiedziała przez mikrofon Henryka Bochniarz (cytat za „Faktem”).

To jednak nie wszystko – dziennikarze dowiedzieli się, że wśród prelegentów były kolejne gorące nazwiska, ale i w tym przypadku nie ma co liczyć, że pojawią się na scenie. Chodzi o premiera Donalda Tuska czy ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. „Nie podano przyczyny odwołania ich wystąpień” (przynajmniej tak było rano) – podał „Fakt”.

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