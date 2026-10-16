Stało się, Nawrocki podpisał. Nowa opłata uderzy w szczególną grupę

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która pozwoli gminom wprowadzić opłatę turystyczną. Jej maksymalna stawka wyniesie 5 zł za osobę za dobę. Z tej kwoty 4,50 zł trafi do budżetu gminy, a 50 gr do hotelarza. Na obszarach uzdrowiskowych limit będzie wynosił 5,50 zł. Samorządy zyskają możliwość pobierania opłaty, ale nie będzie to ich obowiązek. Będą też mogły różnicować jej wysokość, na przykład zależnie od długości pobytu. Co oznacza podstawowa stawka dla podróżnych? Przy opłacie 5 zł za dobę dwie osoby za pięciodobowy pobyt zapłacą łącznie 50 zł więcej, jeśli nie obejmie ich zwolnienie.

Opłata turystyczna z podpisem prezydenta. Kraków czekał na zmianę niemal dekadę

Nowe przepisy mają pomóc miejscowościom, które ponoszą wysokie koszty związane z ruchem turystycznym. Dotychczas pobieranie opłaty klimatycznej zależało od spełnienia określonych warunków. Kraków stracił taką możliwość z powodu niedostatecznej jakości powietrza.

Miasto zabiegało o zmianę przepisów od lat. Już w 2017 r. przedstawiciele magistratu proponowali wprowadzenie opłaty turystycznej na forum Związku Miast Polskich. Według przywoływanych szacunków nowe rozwiązanie może przynieść krakowskiemu budżetowi od 80 do 100 mln zł rocznie. Kraków odwiedza co roku około 16 mln osób.

Pięć czy 20 zł? Spór o stawkę opłaty w Krakowie

Opłata turystyczna była jednym z głównych tematów kampanii przed przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Dyskusję rozpoczęła kandydatka Lewicy Daria Gosek-Popiołek. Następnie temat podjęła Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej, współautorka regulacji przewidujących stawkę 5 zł.

Zwycięzca wyborów Łukasz Gibała postulował podniesienie opłaty do 20 zł. Argumentował, że obsługa ruchu turystycznego kosztuje, a część tych wydatków ponoszą mieszkańcy. Wskazywał również na wyższe stawki w popularnych miastach Europy Zachodniej.

Kto będzie zwolniony z opłaty turystycznej?

Ustawa przewiduje wyjątki i wyłączenia obejmujące m.in. osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Ostateczny koszt pobytu będzie więc zależał od zasad przyjętych przez daną gminę oraz przysługujących turyście zwolnień.

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