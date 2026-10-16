Gdzie jest partia Morawieckiego? Miała powstać do 15 października

Najpierw w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozłamu – z największej partii w opozycji, której prezesem jest Jarosław Kaczyński, odszedł (lub – jak dalej utrzymuje – został usunięty) były szef rządu Zjednoczonej Prawicy – Mateusz Morawiecki. I nie tylko on, bo dołączyło do niego kilkudziesięciu polityków PiS – w tym m.in. Ryszard Terlecki, który od lat uchodził za jednego z najbliższych współpracowników szefa partii.

Potem Morawiecki, jeszcze będąc w PiS, utworzył stowarzyszenie Rozwój Plus (RP, R+). Następnie do życia powołany został klub parlamentarny o tej samej nazwie (jego wiceprzewodniczącym jest dziś były minister-członek rady ministrów Łukasz Schreiber).

Ani widu, ani słychu jednak ws. partii – choć Morawiecki zapowiadał uruchomienie jej najpóźniej do wczoraj – do czwartku. Pojawia się pytanie: dlaczego? Wirtualna Polska zapytała o to Janusza Cieszyńskiego.

Partii Rozwój Plus wciąż nie ma. „Odłożyliśmy to”

Były minister cyfryzacji w rządzie Morawieckiego był gościem programu „Tłit”. Wskazał, że stowarzyszenie R+ chce najpierw przygotować solidny program i skupić się na spotkaniach z elektoratem w całej Polsce. Przedstawiciele RP chcą dopracować postulaty poprzez wsłuchiwanie się w to, czego chcą mieszkańcy kraju.

Cieszyński zapewnił, że utworzenie partii to jedynie „kwestia techniczna”. I chociaż przyznał, że bez ugrupowania nie da się prowadzić polityki, to jednak władze zdecydowały się „odłożyć to na później” – padło w rozmowie z WP.

Dziennikarz Paweł Pawłowski dopytywał polityka, czy ustalony jest jakiś nowy termin, skoro ten wskazany przez byłego premiera już upłynął, jednak z ust gościa nie popłynął żaden konkret. Zapewnił natomiast, że „przed wyborami partia na pewno będzie”.

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