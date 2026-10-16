Media obiegła niedawno głośna wypowiedź Donalda Trumpa, który w kontekście pytania o sytuację w Ukrainie rzucił nagle, że pogrążony w wojnie naród powinien wymienić Wołodymyra Zełenskiego na kogoś innego.

Jakiś czas temu Kijów zwracał się do Moskwy z propozycją zawieszenia broni – na czas organizacji wyborów prezydenckich w Ukrainie. Rosja nie wyraziła jednak zgody. Waszyngton najwyraźniej jest „za” przeprowadzeniem głosowania, bowiem współpraca z Zełenskim nie idzie po myśli przywódcy Stanów Zjednoczonych. W ostatnim czasie coraz częściej za kontynuowanie konfliktu zbrojnego obarcza on go odpowiedzialnością – a nie Władimira Putina, przez którego (tylko i wyłącznie) w 2022 r. rozpoczęła się wojna.

Czy Ukraina powinna mieć nowego prezydenta? O to zapytany został niedawno Aleksandr Łukaszenka. Odpowiedź, której udzielił białoruskim mediom, może być dla wielu zaskakująca, bo nie poparł on w niej Trumpa, choć to, co mówi amerykański polityk, jest na rękę Rosjanom. Jednak im dalej w las, tym niestety tylko gorzej…

Co z wyborami prezydenckimi w Ukrainie? „Obietnic trzeba dotrzymywać”

– Moja opinia jest taka: to nie jest problem Trumpa – to naród ukraiński zdecyduje, kto zostanie prezydentem Ukrainy – zaczął. Zdaniem Łukaszenki słowa przywódcy USA wynikają z tego, iż Zełenski rzekomo „uzależnił się od Ameryki i Trumpa”. – To kwestia [wojskowych – red.] danych wywiadowczych czy dostaw broni – czyli dokładnie tego, czego Ukraińcy rozpaczliwie potrzebują – skwitował.

Białoruski polityk wskazał, że w przeszłości prezydent Ukrainy deklarował, iż swój urząd pełnił będzie jedynie do końca kadencji. Wszystko zmieniła jednak wojna – co najwyraźniej nie jest dla Łukaszenki żadnym wytłumaczeniem. – Obietnic trzeba dotrzymywać. Czas udać się do urn. W tej kwestii Trump ma rację – jeśli coś obiecasz, musisz dotrzymać słowa – zaznaczył (cytat za portalem RMF24).

Podkreślił jednak, że „nie istnieje potrzeba dyktowania czegokolwiek”. – [Prezydent USA] nie powinien narzucać Ukrainie, co ma robić – stwierdził.

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