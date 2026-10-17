Prezydent USA uchylił sankcje wobec Rosji. Mocne słowa Giertycha: „Putin trzyma za gardło Trumpa, a Trump Nawrockiego”

Przypomnijmy, 18 września amerykański przywódca podpisał dokument, który zakładał nałożenie licznych sankcji, ceł oraz ograniczeń, które miały uderzyć w Moskwę. Zapisy tak zwanej ustawy Lindseya Grahama miały wejść w życie w najbliższych dniach.

W rozporządzeniu wykonawczym, które pojawiło się na stronie internetowej Białego Domu 16 października, Donald Trump poinformował, że „przedłożył Kongresowi oświadczenie, potwierdzające, że udzielenie takiego odstępstwa na obecnym etapie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych”.

Trump zrezygnował z nałożenia sankcji na Rosję. Co zakładała ustawa Grahama?

Dokument przewidywał nałożenie w ciągu 30 dni ceł na towary sprowadzane do Stanów Zjednoczonych z pięciu państw, które są największymi importerami rosyjskiej ropy naftowej lub gazu. Cła miały dotknąć również kraje, które kupowałyby te surowce od Rosji lub znalazłyby się wśród państw pomagającym Moskwie w ominięciu sankcji po upływie 30 dni od wejścia ustawy w życie. Według dekretu uchylono też cła dotyczące towarów importowanych z Rosji do USA, w tym gaz, ropę i produkty naftowe. Miały one wzrosnąć do 500 proc.

Przypomnijmy, celem ustawy było zwiększenie presji na Rosję w związku z prowadzoną wojną w Ukrainie. Dokument został przegłosowany w amerykańskim Senacie większością głosów – 86 do 11.

Politycy odpowiadają na decyzje Trumpa ws. Rosji

„Trump zniósł sankcje na Rosję. Oficjalnie został więc sojusznikiem Putina. Przypominam, że Trump publicznie ogłosił, że ustanowił Nawrockiego prezydentem Polski. Dlatego Nawrocki wspiera teraz Brauna i atakuje Ukrainę. Putin trzyma za gardło Trumpa, a Trump Nawrockiego” – napisał w serwisie X poseł KO Roman Giertych.

Z kolei wcześniej Donald Tusk odniósł się do porozumienia zawartego między prezydentami USA i Rosji ws. importu do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów około 5 mln ton rosyjskiego oleju napędowego.

Na wspólnej konferencji prasowej z premierem Norwegii Jonasem Gahrem Størem zzwróciłuwagę, że „dzisiaj widać bardzo wyraźnie, że każda próba rozluźnienia sankcji, złagodzenia (...) będzie tylko ośmielała Rosjan”. – Kłopot polega na tym, że czasami niektórzy chcą zapomnieć, że to Rosja spowodowała taką sytuację, w której my musimy sporo poświęcić i zapłacić za własne bezpieczeństwo – podkreślił Tusk.

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