Kalisz nie wytrzymał po ruchu Święczkowskiego. „Nigdy nie byli sędziami”

Od wielu miesięcy trwa pat w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od części sędziów wybranych przez Sejm a Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

Ponadto, Trybunał Konstytucyjny boryka się z gigantyczną falą opóźnień, a liczba zaległych spraw sięga blisko 1000. Dlatego też Fundacja Praw Podatnika zapowiedziała złożenie zawiadomienie do prokuratury przeciwko prezesowi TK.

Burza wokół TK. Ryszard Kalisz komentuje

Ryszard Kalisz ocenił, że „debata publiczna na temat sytuacji w TK została zdominowana przez przekaz dotyczący prezydenta”. – Ta narracja mówi o „zamachu na TK” i „przejęciu go siłą”. To nie jest prawda, bo TK dzisiaj nie istnieje. Jeżeli państwo chce normalnie funkcjonować, to musi wrócić do stanu zgodnego z prawem. W TK powinien być legalnie wybrany prezes. Bogdan Święczkowski jest prezesem wybranym przez tzw. dublerów, którzy nigdy nie byli sędziami – ocenił prawnik w rozmowie z TVP Info.

Członek Państwowej Komisji Wyborczej nawiązał także do okresu rządów Prawa i Sprawiedliwości. – Przez osiem lat rządów większość PiS-owska uchwaliła dużo ustaw niekonstytucyjnych. W Polsce obowiązuje konstytucja i od roku 2015 była ona łamana. TK od końca 2016 roku nie funkcjonował. Chodzi o to, żeby TK funkcjonował zgodnie z konstytucją, a nie o to, czy przejmie go jedna czy druga partia – stwierdził adwokat.

Ryszard Kalisz o sytuacji w TK. Czego oczekuje od rządu?

Ryszard Kalisz podkreślił, że „oczekuje od rządu działań, które przywrócą prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych”. Zaznaczył, że w jego ocenie obowiązek ten wynika z konieczności przestrzegania prawa, a nie z politycznej rywalizacji i porównał tę sytuację do codziennej pracy policji.

– Policja ma swoje kompetencje, jak idzie patrol i widzi, że ktoś kradnie ze sklepu, to nie patrzy się na rząd. Ma ustawę o policji, która obliguje go do złapania złodzieja ze sklepu. Mówimy w tych kategoriach, a nie o jakimś „zamachu na TK”. Władza wykonawcza ma obowiązek doprowadzenia do tego by organy państwa funkcjonowały zgodnie z prawem –tłumaczył w TVP Info.

Mecenas przekonywał, że „dyskusja o TK powinna koncentrować się na legalności jego funkcjonowania, a nie na zarzutach o polityczne przejmowanie instytucji”. – Jako obywatel oczekuje, że rząd doprowadzi do stanu zgodnego z Konstytucją – podkreślił Ryszard Kalisz.

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