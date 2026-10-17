Nawrocki zawetował ważną ustawę. Warszawa i Wrocław stracą najwięcej

Karol Nawrocki zawetował nowelizację kodeksu wyborczego, która miała wprowadzić nowy sposób ustalania liczby mandatów poselskich w poszczególnych okręgach. Zmiana zakładała regularne uwzględnianie liczby mieszkańców i wyborców, tak aby podział mandatów lepiej odpowiadał zmianom demograficznym.

— Zamiast jasnego zapisania podziału mandatów, w ustawie wprowadzono mechanizm przesuwania mandatów między okręgami w drodze urzędniczego obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej — powiedział prezydent. Karol Nawrocki uzasadniał swoją decyzję również sytuacją polityczną. — Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno: kuglowania wyborami nie będzie — dodał.

Weto Karola Nawrockiego. Były szef PKW krytykuje

Zastrzeżenia wobec weta przedstawił Wojciech Hermeliński. Były przewodniczący PKW w rozmowie z Onetem przyznał, że „nie rozumie, jakie merytoryczne uzasadnienie można przedstawić dla takiego weta”. – Przecież oczywiste jest, że zasada równości głosów musi być zachowana — podkreślił.

Wojciech Hermeliński nie zgodził się również z argumentem, że zmiany w prawie wyborczym wprowadzane na rok przed wyborami są nieodpowiednie. — Przepisy mówią o sześciomiesięcznym okresie przed wyborami. Nie rozumiem więc argumentu, że na rok przed wyborami nie można wprowadzać zmian. To dla mnie zupełnie niezrozumiałe — ocenił.

Były szef PKW zaznaczył też, że „nie spodziewał się innej decyzji ze strony prezydenta, dlatego nie jest ona dla niego zaskoczeniem”. – Niestety, obecna sytuacja nadal będzie się utrzymywać. Nie wiem, z jakim wyprzedzeniem należałoby w takim razie dokonywać zmian. Czy pięć lat przed wyborami wystarczy? — dopytywał na łamach Onetu.

Zmiany w kodeksie wyborczym. Czego dotyczą?

Proponowana reforma nie miała zmieniać sposobu oddawania głosów ani procedur ich liczenia. Głównym założeniem było dostosowanie liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach do aktualnego rozmieszczenia ludności.

Nowelizacja miała wprowadzić algorytm uwzględniający liczbę wyborców i na tej podstawie umożliwić Państwowej Komisji Wyborczej ustalanie nowego podziału mandatów. Rozwiązanie mogłoby szczególnie wpłynąć na duże miasta. Zgodnie z proponowanymi zmianami Warszawa miałaby zyskać jeden mandat, a Wrocław — dwa.

— Tutaj nie chodzi o zasadnicze modyfikacje prawa wyborczego, takie jak powołanie innego organu do liczenia głosów czy zmiana sposobu ich liczenia. To kwestia techniczna, ale związana z niezwykle istotną zasadą równości głosów — tłumaczył Wojciech Hermeliński.

Zdaniem byłego szefa PKW utrzymywanie podziału, który nie uwzględnia zmian demograficznych, może prowadzić do nierówności między wyborcami z różnych okręgów. — Nie może być tak, że w jednym okręgu głos wyborcy ma większą wagę, a w innym mniejszą, ze względu na różnice między liczbą mieszkańców a liczbą przypadających na dany okręg mandatów — stwierdził.

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