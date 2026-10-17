Chorosińska zachwycona wystąpieniem Kaczyńskiego. W sieci zawrzało

Prawo i Sprawiedliwość w rocznicę wyborów parlamentarnych zorganizowało konwencję w historycznej Hali Sokoła w Krakowie. Swoje przemówienia wygłosili m.in. Przemysław Czarnek oraz Beata Szydło.

Kaczyński wystosował mocny apel przed wyborami

Najważniejszym elementem partyjnego wydarzenia było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. – Dzisiaj być dobrym politykiem, być dobrym Polakiem musi oznaczać łączenie, a nie dzielenie. To jest, proszę państwa, dziś najważniejsze – stwierdził prezes PiS.

W opinii Jarosława Kaczyńskiego „nadrzędnym celem powinno być utworzenie wspólnej listy wyborczej i zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych”. – Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd – mówił polityk zapowiadając dążenie do odbudowy Zjednoczonej Prawicy.

– Mamy rok do wyborów, ale to jest bardzo zaawansowany czas, by w końcu wszystkie polskie siły patriotyczne podjęły decyzję o tym, że różnice między nami, niekiedy daleko idące, że to wszystko, co nas dzieli, o co się spieramy, czasem nawet kłócimy, wzajemnie się atakujemy, to wszystko jest naprawdę drugorzędne – podkreślił.

Zdaniem prezesa PiS „stawką wyborów parlamentarnych w 2027 roku będzie nie tylko to, kto będzie rządził w kraju, ale przede wszystkim zapewnienie Polsce trwałej niepodległości, suwerenności i warunków do dalszego rozwoju”.

– Polska musi trwać jako niepodległe, suwerenne państwo. Ci, którzy dobrze Polsce życzą i są gotowi w sprawy polskie się angażować, muszą wiedzieć, że przed nami wielkie wyzwanie. Wszystkie różnice, ambicje, przesłanki, które prowadzą do sporu, do niezdolności do współpracy, muszą być odrzucone – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Chorosińska pochwaliła Kaczyńskiego. Internauci krytykują

Przemówienie prezesa PiS nie umknęło uwadze Dominiki Chorosińskiej. „Bardzo mocne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Hali Sokoła w Krakowie, w trzecią rocznicę wyborczego zwycięstwa Donalda Tuska. Padły ostre słowa o kłamstwach, polityce Niemiec i Rosji oraz przyszłości Polski. Usłyszeliśmy jedno z najmocniejszych przemówień politycznych tego roku” – oceniła posłanka PiS we wpisie w mediach społecznościowych.

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Pod postem parlamentarzystki zaroiło się od krytycznych komentarzy. Internauci przypominali niedawny incydent, do którego doszło w Sejmie, kiedy to Dominika Chorosińska szczekała podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„Czyli przekładając na szanownej pani posłanki Dominiki język: Hau, hau, hau”; „mocniejsze wystąpienie od twojego hau hau?”; „Z tej radości to dopiero było szczekanie”; „Zaszczekaj jeszcze. To już będzie super dopełnienie waszej przegranej 3 lata temu”; „Wy wszędzie widzicie wrogów a to wy jesteście największymi wrogami” – pisali komentatorzy w sieci.

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