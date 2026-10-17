Chorosińska zachwycona wystąpieniem Kaczyńskiego. W sieci zawrzało
Udostępnijdodaj Skomentuj

Chorosińska zachwycona wystąpieniem Kaczyńskiego. W sieci zawrzało

Dodano: 
Dominika Chorosińska, posłanka PiS
Dominika Chorosińska, posłanka PiS Źródło: Newspix.pl / Damian Burzykowski
Dominika Chorosińska zachwyciła się przemówieniem Jarosława Kaczyńskiego. Pod wpisem posłanki PiS zaroiło się od krytycznych komentarzy.

Prawo i Sprawiedliwość w rocznicę wyborów parlamentarnych zorganizowało konwencję w historycznej Hali Sokoła w Krakowie. Swoje przemówienia wygłosili m.in. Przemysław Czarnek oraz Beata Szydło.

Kaczyński wystosował mocny apel przed wyborami

Najważniejszym elementem partyjnego wydarzenia było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj być dobrym politykiem, być dobrym Polakiem musi oznaczać łączenie, a nie dzielenie. To jest, proszę państwa, dziś najważniejsze – stwierdził prezes PiS.

W opinii Jarosława Kaczyńskiego „nadrzędnym celem powinno być utworzenie wspólnej listy wyborczej i zwycięstwo w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych”. – Chcemy po prostu dialogu. Na podziały metodą jest dialog, jest rozmowa, ale taka, której celem jest doprowadzenie do zgody przynajmniej w tej jednej sprawie, że musimy iść razem do wyborów, wygrać te wybory i stworzyć dobry rząd – mówił polityk zapowiadając dążenie do odbudowy Zjednoczonej Prawicy.

– Mamy rok do wyborów, ale to jest bardzo zaawansowany czas, by w końcu wszystkie polskie siły patriotyczne podjęły decyzję o tym, że różnice między nami, niekiedy daleko idące, że to wszystko, co nas dzieli, o co się spieramy, czasem nawet kłócimy, wzajemnie się atakujemy, to wszystko jest naprawdę drugorzędne – podkreślił.

Zdaniem prezesa PiS „stawką wyborów parlamentarnych w 2027 roku będzie nie tylko to, kto będzie rządził w kraju, ale przede wszystkim zapewnienie Polsce trwałej niepodległości, suwerenności i warunków do dalszego rozwoju”.

– Polska musi trwać jako niepodległe, suwerenne państwo. Ci, którzy dobrze Polsce życzą i są gotowi w sprawy polskie się angażować, muszą wiedzieć, że przed nami wielkie wyzwanie. Wszystkie różnice, ambicje, przesłanki, które prowadzą do sporu, do niezdolności do współpracy, muszą być odrzucone – podkreślił Jarosław Kaczyński.

Chorosińska pochwaliła Kaczyńskiego. Internauci krytykują

Przemówienie prezesa PiS nie umknęło uwadze Dominiki Chorosińskiej. „Bardzo mocne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego w Hali Sokoła w Krakowie, w trzecią rocznicę wyborczego zwycięstwa Donalda Tuska. Padły ostre słowa o kłamstwach, polityce Niemiec i Rosji oraz przyszłości Polski. Usłyszeliśmy jedno z najmocniejszych przemówień politycznych tego roku” – oceniła posłanka PiS we wpisie w mediach społecznościowych.

facebook

Pod postem parlamentarzystki zaroiło się od krytycznych komentarzy. Internauci przypominali niedawny incydent, do którego doszło w Sejmie, kiedy to Dominika Chorosińska szczekała podczas wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza.

„Czyli przekładając na szanownej pani posłanki Dominiki język: Hau, hau, hau”; „mocniejsze wystąpienie od twojego hau hau?”; „Z tej radości to dopiero było szczekanie”; „Zaszczekaj jeszcze. To już będzie super dopełnienie waszej przegranej 3 lata temu”; „Wy wszędzie widzicie wrogów a to wy jesteście największymi wrogami” – pisali komentatorzy w sieci.

Czytaj też:
Kaczyński grzmi podczas protestu przed TK. „Rząd Tuska ma centralę w Berlinie” Czytaj też:
Burza w szeregach PiS po ruchu Morawieckiego. „Partia przypomina jeźdźca bez głowy”

Źródło: WPROST.pl