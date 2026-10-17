Zaskakująca propozycja dla sędziów TK. Na jaw wyszły nowe fakty

Sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego posiada paszporty dyplomatyczne. W tej grupie są prezes TK Bogdan Święczkowski, jego zastępca Bartłomiej Sochański, a także Wojciech Sych, Jakub Stelina, Rafał Wojciechowski i Jarosław Wyrembak, określany jako tzw. dubler. Spośród sędziów kojarzonych z Prawem i Sprawiedliwością dokumentu nie ma Stanisław Piotrowicz.

Paszporty dyplomatyczne sędziów TK. MSZ komentuje

Nie jest to jednak specjalne wyróżnienie przyznawane przez kierownictwo Trybunału. Uprawnienie do otrzymania paszportu dyplomatycznego wynika z przepisów. Sędzia, który chce z niego korzystać, musi odebrać dokument w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Rzecznik MSZ wyjaśnił, że sam odbiór paszportu zależy od zainteresowanego. — Jeśli nie chce i nie potrzebuje go mieć, to po prostu dokumentu nie odbiera. Ale każdemu z sędziów TK paszport dyplomatyczny przysługuje — tłumaczył Onetowi Maciej Wewiór.

Jak dowiedział się Onet, możliwość uzyskania paszportu miała zostać przedstawiona jednemu z nowych sędziów jako dodatkowa korzyść, jeśli pojawi się na Zgromadzeniu Ogólnym TK.

Paszport dyplomatyczny jako bonus w TK?

Do sytuacji miało dojść w czasie sporu wokół budżetu Trybunału Konstytucyjnego, gdy konieczne było zwołanie Zgromadzenia Ogólnego. Rozmówca portalu twierdzi, że Bogdan Święczkowski nie był w stanie doprowadzić do jego zwołania, a jeden z sędziów miał otrzymać od osób decyzyjnych propozycję związaną z udziałem w spotkaniu.

— Kiedy ważyły się losy budżetu Trybunału i niezbędne było zwołanie Zgromadzenia Ogólnego, czego prezes Święczkowski nie był w stanie zrobić, to kolega miał usłyszeć od osób decyzyjnych w TK dość niezwykłą ofertę. A mianowicie, że jak bez oporów i bez warunków przyjdzie na to Zgromadzenie, to kierownictwo TK załatwi mu, że będzie przez bramki na lotnisku przechodził bez kolejki — opisywała osoba związana z Trybunałem.

Zdaniem tego samego źródła sędzia nie zdawał sobie wcześniej sprawy, że ma prawo do takiego dokumentu. Dlatego przedstawienie możliwości jego uzyskania jako przysługi ze strony kierownictwa miało wywołać zdziwienie.

— On nie wiedział, bo nigdy się w to nie wgłębiał, że mu się ten paszport dyplomatyczny należy. A zostało mu to przedstawione tak, jakby to miał być jakiś niesłychany przywilej, który ktoś mu niby „załatwi” — tłumaczył na łamach Onetu.

Według nieoficjalnych doniesień żaden z trzech nowych sędziów, których Bogdan Święczkowski dopuszcza do orzekania, nie odebrał paszportu dyplomatycznego.

Czytaj też:

Kalisz nie wytrzymał po ruchu Święczkowskiego. „Nigdy nie byli sędziami” Czytaj też:

Kaczyński grzmi podczas protestu przed TK. „Rząd Tuska ma centralę w Berlinie”