Spór o TK odbija się na Polakach? RPO: „Obywatele zostali pozbawieni ochrony”

Spór o Trybunał Konstytucyjny coraz bardziej się zaostrza. Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania od części sędziów wybranych przez Sejm, a prezes TK Bogdan Święczkowski nie pozwala im uczestniczyć w orzekaniu.

RPO ostrzega w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Rzeczniczka Praw Obywatelskich oceniła, że pat w Trybunale Konstytucyjnym jest niebezpieczny dla funkcjonowania państwa, ponieważ obywatele zostali pozbawieni podstawowej ochrony swoich praw. – Nie ma instytucji, która zaciągnie hamulec ręczny i powie, że nie wolno wprowadzić szkodliwej zmiany dla obywatela. Taką rolę TK przyznaje mu konstytucja – tłumaczyła Rzeczniczka Praw Obywatelskich w rozmowie z TVP Info.

Sylwia Gregorczyk-Abram zwróciła również uwagę na zaległości. Trybunał Konstytucyjny boryka się z gigantyczną falą opóźnień, a liczba zaległych spraw sięga blisko 1000. Dlatego też Fundacja Praw Podatnika zapowiedziała złożenie zawiadomienie do prokuratury przeciwko prezesowi TK.

Jak wskazała RPO, w Trybunale nadal czeka „cała pula spraw zwykłych, codziennych obaw i trosk, które wpływają na nasze życie”.

– Różne kategorie spraw nie są rozstrzygane i czekają w zamrażarce TK. Natomiast pewnego rodzaju sprawy: te, które są korzystne dla jednej strony sceny politycznej mają szybką ścieżkę. Statystycznie TK rozpoznaje bardzo mało spraw, a powinien być instytucją, która realnie rozlicza władzę z proponowanego prawa lub tego, które funkcjonuje. Niezależnie od tego, kto ją sprawuje – zaznaczyła rzeczniczka.

TK bez zaufania społecznego?

W opinii RPO „TK już od dawna nie ma zaufania społecznego”. – Obrazki, które widzieliśmy w ciągu ostatnich kilku dni, na pewno nie przysparzają tego zaufania. Budują jednak w obywatelu fałszywą narrację, jakoby miało dojść do jakiegoś zamachu na Trybunał. No nic bardziej mylne, ta piątka wybranych sędziów, niedopuszczona do orzekania jest w prawie – komentowała Sylwia Gregorczyk-Abram.

– O tym powiedział ETPC i Komisja Wenecka. Obywatele mają oczywiście prawo pokojowo protestować przed budynkiem TK. Jeżeli chcą wyrażać niezgodę, to mają do tego prawo, ale nie politycy, którzy sprzedają wersję o zamachu – dodała.

RPO chwali zmiany w KRS

W rozmowie pojawił się również temat zmian w sądownictwie po zakończeniu rządów Prawa i Sprawiedliwości. Sylwia Gregorczyk-Abram wskazała na Krajową Radę Sądownictwa jako obszar, w którym dostrzega wyraźne zmiany. Jednocześnie prawniczka zaznaczyła, że w innych obszarach wciąż pozostają nierozwiązane problemy.

– W przypadku innych pól, gdzie naruszana jest ustawa zasadnicza, między innymi w Sądzie Najwyższym i statusu osób powoływanych wadliwe mamy jeszcze pracę do wykonania. Były różnego rodzaju próby, także w TK. Była ustawa, która nie spotkała się z aprobatą pana prezydenta. Podobnie jak ustawa o KRS. Nie zostały one wprowadzone, bo nie było woli politycznej ze strony prezydentów – oceniła.

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