Berek odpowiedział na zarzuty Kaczyńskiego. Wystarczyło jedno zdanie

Jarosław Kaczyński zarzuca Maciejowi Berkowi kierowanie zamachem stanu. Nowy sędzia TK zdecydowanie odrzuca te oskarżenia i kwestionuje ich podstawy. – Wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości oceniam negatywnie, ponieważ ma jeden cel: wzbudzenie emocji społecznych – podkreślił.

Burza wokół TK. Berek o zarzutach Kaczyńskiego

Według Macieja Berka określenia używane przez polityków nie odpowiadają rzeczywistej sytuacji i są elementem walki politycznej. – W mojej ocenie używanie wielkich słów, które nie odpowiadają stanowi faktycznemu, służy wyłącznie prowadzeniu gry politycznej. Prezes PiS nie uzasadnia swoich słów, wypowiada je bezpodstawnie i bez uprawnienia. Jeżeli coś można nazwać zamachem, to fizyczne blokowanie dostępu do budynku Trybunału sędziom TK – ocenił w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Nowy sędzia TK odniósł się także do swojej przeszłości i zarzutów o polityczne uwikłanie nowych sędziów. – Nie wstydzę swojej biografii, 28 lat przepracowałem dla państwa w różnych urzędach, na wielu stanowiskach, od młodszego referenta do spraw legislacji w kancelarii Senatu aż po ministra nadzorującego wdrażanie politykę rządu. Jeśli ktoś zarzuca mi upolitycznienie, to niech na drugiej szali położy biogram Bogdana Święczkowskiego – stwierdził.

Według sędziego „upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego nastąpiło naprawdę znacznie wcześniej”. – Po drugie, mam świadomość, że jest wielu prawników spełniających wszystkie kryteria związane z pracą w TK. Nie jestem w niczym lepszy od moich koleżanek i kolegów. Podjąłem decyzję o kandydowaniu do sądu konstytucyjnego z pełną odpowiedzialnością i świadomością tego, że nie czeka mnie łatwe zadanie – tłumaczył.

Dodał, że „nie chodzi o przejęcie Trybunału, lecz o przywrócenie mu prawidłowego funkcjonowania na podstawie przepisów przyjętych jeszcze za rządów PiS”.

Berek o rozmowie z Tuskiem. Ujawnił kulisy nominacji

W dalszej części rozmowy z „Gazetą Wyborczą” Maciej Berek opowiedział również o okolicznościach, w których pojawił się pomysł jego kandydowania do TK. Zapytany, czy był to jego pomysł, czy Donalda Tuska, odpowiedział, że „temat pojawił się w trakcie prywatnej rozmowy z premierem”.

Jednocześnie Maciej Berek zapewnił, że po nominacji nie prowadził kolejnych rozmów z szefem rządu. Jak dodał, kontaktował się z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem, a także wystąpił do ministra spraw wewnętrznych o ochronę funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Berek o nominacji do TK. Padły mocne słowa

Nowy sędzia TK zaprzeczył też sugestiom, że przeniósł się do Trybunału, by „zabezpieczyć się przed ewentualnymi konsekwencjami politycznymi po wyborach”.

– Prawdą jest, że moja natura zawodowa zmusza mnie do zmian co kilka lat, ale pomysł kandydowania do TK nie był ani zaplanowany wiele lat temu, ani specjalnie wymyślony. W pewnym momencie zaczęliśmy się zastanawiać nad kolejnymi krokami, zadeklarowałem gotowość ewentualnego kandydowania, a potem sprawy potoczyły się stosunkowo szybko – wyjaśnił.

– Znikąd się nie ewakuowałem. Naprawdę ktoś uważa, że moja obecna sytuacja jest źródłem radości? Właśnie wspólnie z innymi sędziami przygotowałem pismo przedprocesowe skierowane do Mariusza Błaszczaka, czyli szefa klubu parlamentarnego PiS, który porównał wybranie nas przez Sejm do TK do wybrania Adolfa Hitlera przez Reichstag. Nie narzekam, tylko mówię, że to nie jest wyjazd na wczasy – podkreślił.

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