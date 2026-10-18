Wojsko o „podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski”. Trwają poszukiwania obiektu

– Dzisiaj około godziny drugiej w nocy otrzymaliśmy zgłoszenia, z których wynikało, że słychać było na niebie odgłos lecącego głośnego obiektu. Zgłoszenia pochodziły z Lublina, chodzi o teren Zalewu Zemborzyckiego – poinformowała w rozmowie z TVN24 rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola. Ujawniła, że zgłoszenia miały być trzy.

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę nie wynikało z nich „aby coś spadło, wybuchło – nie było słychać żadnego huku czy wybuchu, tylko przelatywanie głośnego niezidentyfikowanego obiektu” .

– Podobne jedno zgłoszenie otrzymaliśmy również w tych samych godzinach z powiatu łęczyńskiego. Tam również były skierowane nasze policyjne patrole – przekazała. – Na obecną chwilę również żadna informacja się nie potwierdziła – dodała.

Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski? Trwają poszukiwania obiektu

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w mediach społecznościowych, że „podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia”.

„Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy (NZPR) z Wojsk Obrony Terytorialnej, który prowadzi poszukiwania ewentualnego miejsca upadku obiektu. W działaniach uczestniczą również Policja oraz Żandarmeria Wojskowa. Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał mógł być wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych” – przekazano.

Zapewniono również, że do tej pory „nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej”, a sytuacja jest cały czas monitorowana . „Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu czynności sprawdzających i potwierdzeniu szczegółów zdarzenia” – dodano.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski ujawnił też w rozmowie z TVN 24, że teraz weryfikowane są wszystkie informacje. – Te, które przekazała policji lokalna ludność, ale też te, które posiadamy z naszych systemów radiolokacyjnych – wtedy będziemy wiedzieć dokładnie, z jakim mamy zjawiskiem do czynienia – przekazał.

Kolejne ataki na Ukrainę. RCB wydało alert

Nad ranem, o godz. 6:29 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało też kolejny komunikat do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. „Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – przekazano.

O godz. 6:53 alert został odwołany. „Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski” – przekazano .

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