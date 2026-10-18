Jak zarządzać szkolną paniką, Kołodziejczak traci twarz i sojusz przeciwko Europie. Nowy „Wprost”

„Zarządzanie strachem”. – Nie możemy sprowadzać dyskusji o bezpieczeństwie jedynie do tego, czy zamontować w szkołach bramki wykrywające metal. Działania są konieczne na wielu płaszczyznach, przede wszystkim w sieci – mówi Agnieszce Niesłuchowskiej psycholożka Justyna Żukowska-Gołębiewska.

„Psychoza z konsekwencjami”. – Boję się, że po ostatnich wydarzeniach w szkołach zostaną podjęte próby wprowadzenia zakamuflowanej cenzury – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Dariusz Loranty, ekspert bezpieczeństwa.

„Zmielony przez system”. Michał Kołodziejczak chciał być nowym Andrzejem Lepperem, ale doskoczył tylko do stanowiska wiceministra. Po drodze stracił partię, później stanowisko, a na końcu twarz – analizuje Eliza Olczyk.

„Sojusz przeciwko Europie”. Na naszych oczach rozegrała się właśnie rzecz niesłychana: Amerykanie z naszych sojuszników zmieniają się w sojuszników naszych śmiertelnych wrogów – pisze Jakub Mielnik.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Trzy lata Tuska”. Miały być szybkie rozliczenia afer PiS-u, wielkie zmiany i powrót do normalności. Anna Mokrzanowska wylicza, ile z wyborczych obietnic Donalda Tuska przetrwało zderzenie z rzeczywistością.

„Ministrowie pod pręgierzem”. O najgorszych i najlepszych ministrów w rządzie Magdalena Frindt, Tomasz Stankiewicz i Piotr Smoleń zapytali posłów na sejmowych korytarzach. Ich punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.

„Zbudowałem sobie »żelazną kopułę«”. – Brak regulacji utrudnia państwu reakcję na mowę nienawiści. Żyjemy w czasach wojennych i musimy pamiętać o szerszym kontekście – ostrzega w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej były premier Kazimierz Marcinkiewicz.

„Antidotum na drony”. Miały być kosztowną pomyłką polskiej armii. Kupione bez rakiet, przez lata zbierały cięgi od krytyków. Łukasz Pacholski o koreańskich myśliwcach, które mają bronić polskiego nieba.

„Piersi pod ochroną”. Rezygnacja z alkoholu, ruch i badania dopasowane do wieku – co tak naprawdę chroni nas przed rakiem piersi, a co jest tylko powielanym mitem? Joanna Biegaj rozmawia z lekarkami o USG, hormonach i profilaktyce.

„Wehikuł czasu”. W sercu studenckiego miasta Lund kryje się spokojna wioska z własną czasoprzestrzenią i zabudową z muru pruskiego. Marzena Tarkowska opisuje portal do przeszłości, który czeka na turystów w szwedzkiej Skanii.

„Jak umiera amerykański sen”. – Nie mieć długu medycznego, nie zbankrutować i przeżyć miesiąc bez finansowej katastrofy – o dewaluacji marzeń opowiada Krystynie Romanowskiej Alek Korab, autor książki „Chory (k)raj. Jak naprawdę żyje się w Ameryce”.