Sikorski nie wytrzymał po słowach szefa Pentagonu. „Niech pan to powie Polakom”

Podczas sobotniego wystąpienia na Uniwersytecie Tennessee w Knoxville Pete Hegseth wrócił wspomnieniami do służby wojskowej w Afganistanie, którą odbywał w stopniu kapitana.

Sikorski odpowiedział szefowi Pentagonu. Przypomniał o Polakach

Sekretarz obrony USA przemawiał do kadetów programu ROTC (Reserve Officers' Training Corps) oraz rekrutów. Opowiadając o swoim pobycie w Afganistanie, wspomniał wizytę w siedzibie NATO w Kabulu. Jak relacjonował, znajdowały się tam flagi około 50 państw uczestniczących w sojuszu i misji ISAF. — To był piękny widok: 50 różnych krajów wnoszących wkład w sojusz NATO i misję ISAF w tym regionie — powiedział Hegseth.

Chwilę później ocenił jednak, że rzeczywisty udział poszczególnych państw w działaniach bojowych był znacznie mniejszy, niż mogłaby sugerować ich obecność w misji. — Z wyjątkiem może pięciu, które wniosły swój wkład. W rzeczywistości pod koniec misji w operacjach bojowych brały udział raczej tylko jeden lub dwa kraje — oświadczył.

Wypowiedź amerykańskiego polityka oburzyła Radosława Sikorskiego. Minister spraw zagranicznych opublikował na platformie X odpowiedź skierowaną bezpośrednio do szefa Pentagonu. „Niech pan to powie, panie sekretarzu obrony, rodzinom 44 polskich żołnierzy, którzy zginęli, zabezpieczając trudną prowincję Ghazni” — napisał szef wicepremier.

Trump podważa pomoc sojuszników

Operacja NATO w Afganistanie rozpoczęła się w 2001 roku, po zamachach terrorystycznych z 11 września w Stanach Zjednoczonych. W okresie największego zaangażowania uczestniczyło w niej około 130 tys. wojskowych reprezentujących ponad 40 państw.

Wśród nich byli również Polacy. Polski Kontyngent Wojskowy działał w Afganistanie w latach 2002–2021. W kolejnych rotacjach misji służbę pełniło łącznie ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska.

Wypowiedź Pete’a Hegsetha nie była odosobniona. Podobne kontrowersje wywołał na początku roku Donald Trump. W rozmowie z Fox News amerykański prezydent przekonywał, że USA nie potrzebowały pomocy wojskowej państw NATO i o nią nie zabiegały.

Prezydent stwierdził również, że „żołnierze państw sojuszniczych, w tym Polski, uczestniczyli wprawdzie w misjach w Afganistanie i innych częściach Bliskiego Wschodu, ale trzymali się z tyłu, z dala od linii frontu”.

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