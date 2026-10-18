PiS liczy na stanowczy ruch Amerykanów. „Kilka nazwisk musi polecieć”

Przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wywołało spekulacje o przyszłości TVN. W PiS pojawiła się nadzieja na zmiany w stacji. — Na czym polega linia TVN? To przecież tylko TVN24 i „Fakty” na głównej antenie. Kilka nazwisk z tych redakcji musi polecieć – ocenił menager związany z prawicą w rozmowie z „Newsweekiem”.

W PiS oczekiwania dotyczą nie tylko znanych dziennikarzy, ale też osób zajmujących kierownicze stanowiska. Jednocześnie nawet w tym środowisku słychać głosy, że całkowite przestawienie stacji na inną linię byłoby ryzykowne biznesowo. — Gwiazdy tworzą telewizje i przyciągają widzów. Każde zwolnienie znanego dziennikarza wywoła burzę. — oceniła osoba związana z TVN.

Polska będzie chciała odkupić TVN?

Na razie nie ma jednak pewności, co nowi właściciele zrobią z polską stacją. Paramount Skydance przejęło Warner Bros. Discovery za prawie 111 mld dol., a TVN odpowiada za około 1 proc. przychodów całego koncernu. Właściciele zapowiedzieli "optymalizację portfela telewizji", co w połączeniu z zadłużeniem firmy rodzi pytania o dalsze losy stacji.

Na rynku krążą pogłoski, że były premier Jan Krzysztof Bielecki próbuje zainteresować polski biznes i przedstawicieli branży medialnej pomysłem odkupienia TVN. Sam zainteresowany na razie nie chce komentować tych doniesień.

Rząd ma natomiast określone prawem możliwości sprawdzenia, czy zmiana właściciela stacji zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu. Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że otrzymało zawiadomienie o przejęciu kontroli nad TVN 13 października. Resort ma 90 dni na analizę sprawy.

„W takim przypadku minister aktywów państwowych Wojciech Balczun może nakazać zbycie akcji spółki TVN w wyznaczonym terminie” — przekazało ministerstwo, odnosząc się do sytuacji, w której transakcja zostałaby uznana za niedopuszczalną.

TVN ma nowego właściciela. Tak zareagowali pracownicy

W samej stacji dominuje oczekiwanie na decyzje nowych właścicieli. Jeden z pracowników TVN przypomina, że to nie pierwsza zmiana właścicielska w redakcji.

— To nie jest jedyne przejęcie TVN, które przeżyliśmy. Choć tu było zaskoczenie, bo już Netflix miał nas kupować, a w ostatniej chwili wskoczył Paramount Skydance. Obejrzeliśmy pożegnalne wideo prezesa WBD Davida Zaslava, które zostało wysłane do pracowników na pożegnanie. Słuchaliśmy, co mówił nowy szef David Ellison. Obaj opowiadali o amerykańskim śnie. Jeden przeżyliśmy, a drugi nas czeka. Niedługo się przekonamy, czy to sen, czy koszmar. TVN już był nieraz „zamykany”, a cały czas jesteśmy — podkreślił rozmówca „Newsweeka”.

David Ellison zapowiadał „trudne decyzje”, co może oznaczać również redukcję zatrudnienia. Nie wiadomo jednak, czy ewentualne zmiany obejmą także kierunek redakcyjny TVN.

TVN drugą TV Republika?

Niektórzy politycy prawicy otwarcie liczą, że nowi właściciele przyjrzą się sposobowi relacjonowania polskiej polityki przez TVN. — Właściciele już wcześniej w podległych firmach dokonywali skutecznie tego rodzaju zmian. Mam nadzieję, że starczy im czasu, energii, żeby przyjrzeć się sytuacji w Polsce, bo dzisiaj kontrolują telewizję, która nie ma nic wspólnego z obiektywizmem i z kontrolną rolą czwartej władzy – komentował Adam Bielan.

Jednocześnie rozmówcy z PiS nie chcą, by TVN upodobnił się do Telewizji Republika. — Wolimy walczyć z takim TVN, jaki jest dzisiaj, niż żeby TVN stał się drugą Republiką – ocenił na łamach „Newsweeka” jeden z działaczy z Nowogrodzkiej.

Na razie przyszłość stacji pozostaje niewiadomą. Wiadomo jedynie, że nowi właściciele nie zagwarantowali TVN niezależności redakcyjnej w taki sposób, jak deklarowali w przypadku amerykańskich stacji CNN i CBS.

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