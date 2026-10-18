TV Republika przeszła samą siebie. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia

Telewizja Republika w sobotę 17 października relacjonowała protest przed Trybunałem Konstytucyjnym zorganizowany przez PiS, a później przeniosła kamery pod Komendę Stołeczną Policji. To właśnie tam doszło do zaskakującej sytuacji podczas wejścia na żywo.

Wpadka TV Republika. Reporter nagle przerwał relację

Stacja pokazywała protest przed komendą oraz interwencję poselską polityków PiS. Chodziło o zatrzymanie Piotra W., do którego doszło dzień wcześniej. Przed godz. 17.50 głos zabrał reporter Bartosz Utnicki.

Przez około minutę opisywał sytuację na miejscu, po czym niespodziewanie przerwał wypowiedź i odwrócił się od kamery. – Nie no, za takie zachowanie to ja wam powiem, że... Nie... Ja se idę – powiedział reporter, po czym odszedł z miejsca, z którego prowadzona była relacja.

Nagranie z transmisji zaczęło krążyć w sieci. Widać na nim, jak dziennikarz nagle opuszcza kadr. Możliwe, że wcześniej usłyszał coś przez słuchawkę od wydawcy i był przekonany, że nie jest już pokazywany na antenie.

Szybko pojawiły się spekulacje na temat przyczyn takiego zachowania. Jeden z internautów zasugerował, że reporter mógł zostać błędnie poinformowany o zakończeniu wejścia na żywo. „Obstawiamy, że chłop się nagadał dobre pięć minut, a ci na ucho wprowadzili go w błąd, że zszedł z wizji i powiedział, co o takim zdejmowaniu myśli” – sugerowali internauci.

W tym samym czasie problemy było widać także w studiu TV Republiki. Po zmianie kadru na komentatorów okazało się, że rozmawiają oni między sobą, jakby nie wiedzieli, że kamera już ich pokazuje. Ich mikrofony były wyciszone, a dyskusja dotyczyła wydarzeń przed Trybunałem Konstytucyjnym.Dopiero po chwili Adrian Borecki otrzymał informację, że transmisja jest już na antenie.

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Kaczyński grzmi podczas protestu przed TK

W sobotę przed TK pojawili się przeciwnicy zmian w instytucji. Mocne przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. — My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi wydarzeniami, które mają miejsce w gmachu, przed którym teraz stoimy. To jedna z dwóch ostatnich instytucji, które nie zostały opanowane przez obecną władzę — powiedział prezes PiS.

— Tu nie chodzi o tych, którzy tam pracują, chociaż szef jest wspaniały, tylko chodzi o to, żeby Polsce nie narzucono tego, co nas prowadzi do biedy, nędzy. Chodzi tutaj przede wszystkim o euro — dodał.

W opinii Jarosława Kaczyńskiego „proponowane zmiany mogą doprowadzić do ograniczenia samodzielności Polski i przeniesienia części decyzji poza kraj”. — Nie możemy do tego dopuścić — zaznaczył.

Następnie Jarosław Kaczyński ostro uderzył w rząd Donalda Tuska. — Ta władza odrzuciła prawo. Nie są to już pojedyncze akty łamania prawa. To jest już stwierdzenie, że prawo po prostu nie obowiązuje, że obowiązuje wola władzy, bo do tego sprowadza się stwierdzenie, że „prawo będzie stosowane tak, jak my je rozumiemy” – przekonywał.

– Rządzą nie ci, którzy w ciągu ośmiu bardzo trudnych lat podnieśli Polskę do góry i poprawili los milionów ludzi. Rządzi jakaś ponura banda, ponury gang. Ten rząd jest rządem zewnętrznym i ma on centralę w Berlinie – komentował prezes PiS.

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