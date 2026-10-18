Stanowski zaczepił członka Komisji Weneckiej. Prawnik nie pozostał dłużny

Spór rozpoczął Stanisław Gawłowski, publikując na platformie X wpis wymierzony w Krzysztofa Stanowskiego. Zarzucił mu między innymi brak wiarygodności i wykorzystywanie internetowych trolli.

Senator uderza w Krzysztofa Stanowskiego. Jest reakcja

Do wpisu dołączył analizę Res Futura, według której 86 proc. komentarzy w sieci po wystąpieniu szefa Kanału Zero na wydarzeniu poświęconym rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego miało negatywny wydźwięk. „Stanowski-mistrz chamstwa i kłamstwa. Dysponuje wielką farmą trolli, ale internauci wiedzą jaka jest jego wiarygodność. Stanowski, nie zastraszysz mnie swoją nagonką na mnie. Pamiętaj. Karma do ciebie wróci” – napisał senator.

Na reakcję szefa Kanału Zero nie trzeba było długo czekać. We wpisie zamieszczonym w sieci nie szczędził gorzkich słów pod adresem polityka. „Dobra, zamknij już mordę łapówkarzu. Masz szczęście, że nie jesteś politykiem w Chinach, tam by cię już rozstrzelali” – odparł.

Senator ponownie zabrał głos, tym razem krytykując sposób, w jaki Krzysztof Stanowski się do niego zwrócił. „Cham Stanowski. Wierny sługus sutenera. Już wydał wyrok i rozstrzelał mnie. Marny człowiek” – skomentował Stanisław Gawłowski.

"Sąd wydał wyrok, a nie ja, ty baranie" – odpowiedział szef Kanału Zero. W ten sposób prezenter nawiązał do decyzji sądu z 2025 roku, zgodnie z którą polityk został nieprawomocnie skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywnę w związku z tzw. aferą melioracyjną. Senator odwołał się od wyroku.

Sadurski wsparł Gawłowskiego. Stanowski odpowiada

Do internetowej wymiany zdań dołączył Wojciech Sadurski. Prawnik wsparł Stanisława Gawłowskiego. „Panie senatorze, pełna solidarność” – napisał.

Te słowa nie umknęły uwadze Krzysztofa Stanowskiego. Szef Kanału Zero zapytał, czy deklaracja prawnika oznacza poparcie dla wszystkich polityków oskarżanych o korupcję, czy jest to jednorazowy przypadek.

„Chciałem tylko dopytać, czy solidaryzuje się pan ze wszystkimi skorumpowanymi politykami, czy tylko do tego konkretnego czuje pan sympatię? I czy wy w Komisji Weneckiej ogólnie ciepło myślicie o łapówkach, czy też nie ma takiej reguły?” – czytamy we wpisie zamieszczonym w sieci.

W odpowiedzi Wojciech Sadurski wyjaśnił, że jego reakcja dotyczyła przede wszystkim języka użytego przez szefa Kanału Zero. Podkreślił, że nie wypowiada się w imieniu instytucji, z którymi jest związany.

„Solidaryzuję się z tymi, którzy są adresatami chamskich, przemocowych odzywek publicznych. Pan, dzięki swojej platformie i wielkim pieniądzom, myśli, że może sobie pozwolić bezkarnie na taką agresję. Ewentualne przekroczenia prawa pańskiej ofiary, stwierdzone nieprawomocnym wyrokiem, nie mają tu nic do rzeczy. Tak samo, jak moje członkostwo w Komisji Weneckiej” – zaznaczył.

W dalszej części wpisu prawnik podkreślił, że „wyraża pogardę dla chamstwa Krzysztofa Stanowskiego nie w imieniu Komisji Weneckiej, ani Uniwersytetu Sydnejskiego, ani Instytutu Spraw Publicznych”. „Stanisława Gawłowskiego nie znam osobiście, a wątek zamknąłem, by ukrócić napływ trolli, dokładających swoje obelgi do pańskiego chamstwa” – zakończył.

Czytaj też:

PiS liczy na stanowczy ruch Amerykanów. „Kilka nazwisk musi polecieć” Czytaj też:

TV Republika przeszła samą siebie. Widzowie przecierali oczy ze zdumienia