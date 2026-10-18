Kolejny punkt zapalny między Sikorskim a Nawrockim. Ekspert ostrzega

Polska dyplomacja od miesięcy funkcjonuje w cieniu konfliktu o obsadę placówek zagranicznych. Karol Nawrocki w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” zaznaczył, że wolałby rozmawiać bezpośrednio z Donaldem Tuskiem.

Tusk i Sikorski odpowiadają Nawrockiemu ws. ambasadorów

Premier nie zgadza się jednak na takie rozwiązanie. — Na pewno nie przyjmę tych warunków gry, które polegają na tym, że: "spróbujmy zrobić, że trochę naruszymy konstytucję, trochę kompetencji oddamy prezydentowi, których on nie ma". Minister spraw zagranicznych jest zobowiązany do nominowania kandydatów na ambasadorów, Nie ma w konstytucji ani żadnej ustawie nawet najmniejszej wzmianki, że ma być jakaś pula ambasadorów dla prezydenta, To jest absurd i na pewno na to się nie zgodzę – zapowiedział szef rządu.

Podobne stanowisko przedstawia szef MSZ. – Zanim prezydent może w ogóle podpisać nominację, potrzebna jest kontrasygnata premiera. Ambasador jest przedstawicielem całego państwa polskiego, a nie tylko Kancelarii Prezydenta. To MSZ i premier, Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu, a także kontrwywiad muszą wyrazić zgodę, by dana osoba mogła zostać ambasadorem – tłumaczył Radosław Sikorski w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Spór o ambasadorów. Ekspert ostrzega przed konsekwencjami

Konsekwencje przeciągającego się sporu niepokoją Krzysztofa Płomińskiego. – W moim przekonaniu pilnie potrzebny jest kompromis w sprawie nominacji ambasadorskich, który będzie uwzględniał konkretne potrzeby związane z interesem państwa. Brak porozumienia ma destrukcyjne skutki nie tylko dla samego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, lecz także dla całej służby zagranicznej, która znajduje się w stanie pewnego zawieszenia i niepewności co do przyszłości – tłumaczył dyplomata w rozmowie z „Faktem”.

Były ambasador podkreślił, że długotrwała niepewność może mieć znaczenie zwłaszcza dla młodych pracowników dyplomacji. —Będą musieli zadać sobie pytanie, jakie są perspektywy stabilizacji ich służby na rzecz Polski. W moim przekonaniu zarówno prezydent, jak i premier, a także minister spraw zagranicznych powinni wznieść się ponad różnego rodzaju animozje polityczne i osobiste, aby doprowadzić do zakończenia obecnej praktyki w zakresie nominacji ambasadorskich — ocenił.

Krzysztof Płomiński przypomniał, że system nominowania ambasadorów opiera się na udziale trzech organów państwa. – Obejmuje on prezydenta, który podpisuje nominacje, premiera, który musi wcześniej zaakceptować kandydata na ambasadora, oraz ministra spraw zagranicznych, który występuje z taką propozycją do swoich zwierzchników. Odstępstwo od tej reguły jest niewłaściwe. Procedura obejmuje również sprawdzenie kandydatów przez służby specjalne – wyliczał.

Spór między MSZ a prezydentem. Dyplomata zwraca uwagę na ważny szczegół

W opinii dyplomaty konsekwencje sporu o nominacje mogą być widoczne także podczas oficjalnych wydarzeń. — W każdym kraju obowiązuje protokół dyplomatyczny. Jeżeli ktoś nie ma pełnego statusu ambasadora albo procedura akredytacyjna nie została jeszcze zakończona, podczas oficjalnych spotkań może zajmować miejsce dalej od gospodarza przy stole, a w trakcie różnych ceremonii protokolarnych może być usytuowany w dalszej części grupy — tłumaczył.

— Jeżeli państwo przyjmujące akceptuje daną osobę, a jej kompetencje i predyspozycje do pełnienia funkcji ambasadora są odpowiednie, w praktyce nie powinna ona napotykać trudności nawet wtedy, gdy pełni funkcję charge d’affaires — dodawał.

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