Los Święczkowskiego w rękach jednego człowieka. Szykuje się przełom w TK?

Trwa pat w Trybunale Konstytucyjnym. Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od legalnie wybranych sędziów TK a Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania. – Kluczowe jest wysadzenie z siodła nielegalnie funkcjonującego prezes TK – stwierdził Donald Tusk.

– To bardzo poetyckie określenie, ale sytuacja prawna jest jasna. Wybraliśmy legalnie w Sejmie sędziów. Oni powinni móc rozpocząć pracę a główną przeszkodą jest postawa Bogdana Święczkowskiego. W drzwiach Trybunału Konstytucyjnego stoi polityczny bramkarz, a nie prezes tego Trybunału – komentował Andrzej Szejna, poseł Lewicy na antenie Polsat News.

Przyszłość Święczkowskiego w rękach wiceprezesa TK?

O przyszłości Bogdana Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym może zdecydować jego wiceprezes Bartłomiej Sochański. Jeśli prokuratura wystąpi o uchylenie immunitetu prezesa TK, to właśnie ten sędzia ma pokierować obradami Zgromadzenia Ogólnego. Prezes TK nie może bowiem rozstrzygać we własnej sprawie.

Przed wiceprezesem TK stoi jednak szerszy problem. Musi ustalić, czy w posiedzeniu będą mogli uczestniczyć także sędziowie wybrani przez obecny Sejm.

— W ogóle to tego problemu by nie było, gdyby ta piątka sędziów wykazała się dobrą wolą i odrobiną cierpliwości. Rozumiem, że czekali około miesiąca na zaproszenie od prezydenta, ale głowa państwa nie ma terminu, w którym musi tychże sędziów zaprosić. A gdyby ci państwo, zamiast ślubować w Sejmie, poczekali jeszcze, powiedzmy, tydzień, nie mielibyśmy tego problemu. Mamy go dlatego, że pewnym ośrodkom władzy w Polsce przyśniło się, że mogą powiedzieć, że całe ślubowanie to nie kompetencja, a jedynie ceremonia – komentował sędzia.

— Ekscytacja z obu stron była niepotrzebna. Wszyscy są zbyt rozemocjonowani. Obrona trybunału przez zgromadzonych tam ludzi była zbyt gorliwa, ale z drugiej strony sędzia Berek nie potrzebował aż ochrony SOP ani interwencji policji, żeby złożyć w TK jedno pismo – dodawał Bartłomiej Sochański.

Przełom w TK? Tak mogą się zachować sędziowie wybrani przez PiS

Do osiągnięcia kworum potrzeba co najmniej dziesięciu osób. Oznacza to, że w sprawie Bogdana Święczkowskiego musiałoby dojść do podziału wśród sędziów wybranych za rządów PiS.

Według „Newsweeka” wierność dotychczasowemu obozowi władzy najpewniej zachowają Jarosław Wyrembak, Wojciech Sych i Stanisław Piotrowicz. Każdy z nich ma za sobą związki z instytucjami lub środowiskiem politycznym PiS. Ten pierwszy kończy kadencję w styczniu i nie zależy mu na sporach. Drugi do Trybunału Konstytucyjnego trafił z Sądu Najwyższego, do którego z kolei awansował wprost z sądu okręgowego a wszystko za czasów rządów PiS. Stanisław Piotrowicz to były poseł partii Jarosława Kaczyńskiego.

Więcej znaków zapytania dotyczy Jakuba Steliny i Rafała Wojciechowskiego. Jakub Stelina jest profesorem prawa pracy i w przeszłości chwalił się tym, że był uczniem Lecha Kaczyńskiego. Do TK trafił z rekomendacji PiS, ale miał również poparcie Jarosława Gowina.

Zdaniem dziennikarzy trudno również przewidzieć, jak zachowa się Rafał Wojciechowski, także profesor. O jego stanowisku może przesądzić kalkulacja politycznych i zawodowych konsekwencji.

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