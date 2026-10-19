Nawrocki zawetował ważną ustawę. Kalisz: „Otoczenie wprowadziło go w błąd”

Karol Nawrocki zawetował zmiany w kodeksie wyborczym dotyczące podziału mandatów między okręgi wyborcze. Autorzy projektu chcieli wprowadzić zmiany, tak żeby ich liczba lepiej odpowiadała temu, jak zmienia się liczba mieszkańców i osób uprawnionych do głosowania.

Zmiany w kodeksie wyborczym. Nawrocki tłumaczy weto

Nowe zasady zakładały, że podział mandatów można byłoby aktualizować na podstawie danych o liczbie wyborców. Najbardziej odczułyby to duże miasta. Zgodnie z projektem Warszawa i Wrocław zyskałyby po kilka mandatów.

Prezydent zakwestionował jednak sposób, w jaki zamierzano wprowadzić nowe zasady. — Zamiast jasnego zapisania podziału mandatów, w ustawie wprowadzono mechanizm przesuwania mandatów między okręgami w drodze urzędniczego obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej — stwierdził.

Karol Nawrocki uzasadniał swoją decyzję również sytuacją polityczną. — Traktuję te zmiany jako wyraz nerwowości rządzących przed poddaniem się demokratycznej ocenie ich działań. Dlatego mówię jasno: kuglowania wyborami nie będzie — dodał.

Weto Nawrockiego. Kalisz krytykuje prezydenta

Decyzję prezydenta krytycznie ocenił Ryszard Kalisz. Członek PKW w rozmowie z TOK FM przypomniał, że od momentu uchwalenia kodeksu wyborczego nie przeprowadzono korekty demograficznej. W efekcie dziś w co najmniej 23 z 41 okręgów wyborczych liczba mandatów nie odpowiada zmianom demograficznym — jest ich zbyt mało lub zbyt dużo.

Ryszard Kalisz podał przykład Warszawy, która ma obecnie 20 mandatów, choć — według jego wyliczeń — powinna mieć ich 23. – W ostatnich wyborach liczba ta wynosiła nawet 31. Tym samym głos przeciętnego mieszkańca Warszawy ma o 40 proc. mniejszą siłę niż głos przeciętnego mieszkańca Podkarpacia czy Lubelszczyzny – tłumaczył prawnik.

Współpracownicy wprowadzili Nawrockiego w błąd?

Zdaniem Ryszarda Kalisza otoczenie Karola Nawrockiego wprowadziło prezydenta w błąd. Powód? Z wielu analiz wynika, że dodatkowe mandaty nie musiałyby trafić do ugrupowań liberalno-lewicowych. Mogłyby je zdobyć również partie prawicowe, a nawet skrajna prawica. – Trudno więc jednoznacznie przewidzieć, jaki wpływ na wynik wyborów miałaby taka zmiana – podkreślił.

W odpowiedzi na zarzuty prezydenta o możliwość manipulowania okręgami wyborczymi, Ryszard Kalisz przypomniał, że od 2023 roku funkcjonuje Centralny Rejestr Wyborców, który pozwala dokładnie określić liczbę osób posiadających prawa wyborcze w całym kraju oraz w poszczególnych okręgach.

– Na tej podstawie byłaby ustalana liczbę mandatów przypadających na dany okręg. Mechanizm nie dawałby możliwości manipulacji, a rola Państwowa Komisja Wyborcza ograniczałaby się do ogłoszenia decyzji – zapewnił członek komisji.

W dalszej części rozmowy z TOK FM Ryszard Kalisz przyznał, że w PKW rozważano apel do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy. Pojawiały się bowiem sygnały, że prezydent może ją zawetować. Ostatecznie uznano jednak, że PKW powinna zachować apolityczny charakter, podczas gdy decyzja prezydenta o wecie zawsze ma wymiar polityczny.

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