Sikorski przypomniał dawne słowa Trumpa. „Miałem inną definicję”

– Wszyscy zostaniecie wrzuceni do komunistycznego systemu. Traficie do systemu, w którym każdy ma zapewnioną opiekę zdrowotną – mówi Donald Trump na nagraniu, które ponownie zyskało popularność w mediach społecznościowych.

Do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych odniósł się wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. „Miałem inną definicję komunizmu” – napisał szef polskiej dyplomacji, udostępniając wpis analityka Wojciecha Jakóbika. Ten przedstawił nagranie w sposób sugerujący, że wypowiedź Trumpa padła przed zbliżającymi się wyborami połówkowymi w USA.

Nagranie Trumpa pochodzi z 2024 roku

W rzeczywistości nagranie pochodzi z 15 sierpnia 2024 roku. Donald Trump wypowiedział te słowa podczas konferencji prasowej w Bedminster w stanie New Jersey, gdy prowadził kampanię przeciwko Kamali Harris.

Ówczesny kandydat republikanów przekonywał, że jego kontrkandydatka chce zlikwidować prywatne ubezpieczenia zdrowotne i zastąpić je systemem zarządzanym przez państwo.

– Z nią nie będziecie mieli prywatnej opieki zdrowotnej. Możecie być bogaci albo należeć do klasy średniej i chcieć zapłacić za naprawdę dobry plan, znacznie lepszy od rządowego, ale nie będziecie mogli. Wszyscy zostaniecie wrzuceni do komunistycznego systemu – mówił Trump.

Następnie stwierdził, że w takim systemie każdy otrzyma opiekę zdrowotną, ale na wizytę u lekarza będzie trzeba czekać nawet od 10 do 12 miesięcy.

Nagranie zostało pozbawione szerszego kontekstu

Krążący obecnie w mediach społecznościowych fragment urywa się po słowach o systemie, „w którym każdy ma zapewnioną opiekę zdrowotną”. Może przez to sugerować, że Trump uznał sam powszechny dostęp do leczenia za przejaw komunizmu.

Reuters już w 2024 roku zwracał uwagę, że skrócone nagranie pomija szerszy kontekst wypowiedzi. Trump krytykował wówczas konkretną, przypisywaną Harris koncepcję likwidacji prywatnych ubezpieczeń i zastąpienia ich publicznym systemem jednego płatnika.

Kamala Harris popierała projekt „Medicare for All” podczas kampanii przed wyborami w 2020 roku. Później zmieniła jednak stanowisko. Jej sztab zapewniał w 2024 roku, że jako prezydent nie dążyłaby do likwidacji prywatnych ubezpieczeń ani wprowadzenia systemu jednego płatnika.

Stara wypowiedź Trumpa ponownie zaczęła krążyć w sieci przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych. Sikorski skomentował sam fragment nagrania, nie odnosząc się do daty jego powstania ani pominiętego w nim kontekstu.

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