Proboszcz opowiedział o pielgrzymce dziękczynnej za Nawrockiego. Posłanka PiS dzwoniła w nocy

Ksiądz Łukasz Langenfeld w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” opisał nietypowe kontakty z posłami PiS Marzeną Machałek (obecnie Rozwój Plus) i Ireneuszem Zyską. Dwa tygodnie po wyborach prezydenckich chcieli oni zorganizować mszę dziękczynną za wybór na prezydenta Karola Nawrockiego.

Pielgrzymka PiS w intencji Nawrockiego. Proboszcz odsłania kulisy

– Wchodzę na profil Machałek i czytam: narodowa pielgrzymka PiS-u, dziękczynna za wybór Nawrockiego, do tego zwiedzanie sanktuarium, msza święta, rozmowy o Polsce przy grillu. Ja się dowiaduję o tym z tego plakatu, więc wpadam w szał – opowiadał ksiądz, do którego posłanka zadzwoniła pewnego dnia po godzinie 22, z rzekomymi pretensjami, że nie reklamuje wydarzenia.

– Najgorszym kłamstwem jest półprawda – odpowiadała „Wyborczej” posłanka. – Zobaczyłam w mediach społecznościowych plakat pielgrzymki. Coś mnie tknęło, dlaczego ja o tym nie wiem. Weszłam na stronę parafii i widzę, że tam tego nie ma. Żeby się więc upewnić, czy ta msza jest, zadzwoniłam do księdza. On mi potwierdził, że jest – zapewniała.

Zaprzeczyła jednak, by przez telefon powoływała się na Przemysława Czarnka i Jarosława Kaczyńskiego. – Mogłam powiedzieć, że plakat pielgrzymki widziałam w jego poście. Jednak czy ja dzwonię z zakładu psychiatrycznego? Naprawdę pani sądzi, że pan minister i pan prezes prosili mnie, żeby w nocy dzwoniła i pytała o mszę w Krzeszowie? – mówiła dziennikarce.

Proboszcz twierdził, że nieznany mu poseł Ireneusz Zyska na pielgrzymkę umówił się z jego pracownikiem. – Miałem wikarego alkoholika, który miał mnóstwo komorników na głowie. Zatrudniłem więc go w naszej kościelnej fundacji jako stróża nocnego, żeby tych komorników z tego spłacał. I poseł z nim ustalił tę pielgrzymkę, za moimi plecami – opowiadał.

Następnie zadzwonił do posła Zyski, który spotkał się z nim po mszy i oferował 100 zł za wspomnianą mszę świętą. – Pytam: „Co to w ogóle jest?” A on, że się z tym wikarym znał od lat i dlatego to z nim załatwił. Ja mówię: „Panie, pan jest wykształcony człowiek, poseł, to pan nie wie, z kim się takie rzeczy załatwia? Jak pan w urzędzie ma coś załatwić, to ze sprzątaczką pan rozmawia (z całym szacunkiem dla pani sprzątającej)?” – relacjonował proboszcz.

Posłanka Machałek: Zapewniam, że jestem sprawna na umyśle

Jak mówi, sprzeciwiał się organizacji tego wydarzenia, w czym miał poprzeć go biskup. Politycy PiS mieli jednak upierać się przy swoim i tuż przed mszą zgłosili się do śpiewania i czytania. Machałek potwierdziła jedynie, że była przed mszą u proboszcza, ale o śpiewaniu nie było mowy.

– Droga pani redaktor. Nazywam się Marzena Machałek, jestem posłem na Sejm, urodziłam się w 1960 roku. Może pani zadać jeszcze inne pytania weryfikujące, czy jestem sprawna na umyśle. Zapewniam, że jestem. Powtarzam, ksiądz wiedział o mszy. Później nie wiem, jacy szatani byli tam czynni wokół tego, że to wyglądało tak, a nie inaczej i nie chcę w to wnikać – oświadczyła w rozmowie z „GW”.

Mszę ostatecznie odprawiono w trzech intencjach, w tym za wybór prezydenta. Ksiądz twierdzi, że nie wymienił z nazwiska Karola Nawrockiego, za co poseł Zyska miał do niego pretensje. Polityk PiS chciał następnie przeczytać list od prezydenta. Ksiądz nie pozwolił i groził skandalem, gdyby poseł się upierał. – Później widziałem na zdjęciach w internecie, że Zyska odczytał ten list, stojąc na ławeczce na placu przed bazyliką – opowiadał.

– Jak się wchodzi na czyjś teren, robi tam dużą demonstrację i nazywa ją jeszcze narodową, należy to chyba zgłosić, a nie robić samowolkę – podsumowywał ksiądz. – Nie było pielgrzymki dziękczynnej za wybór Nawrockiego, tylko po prostu oni nam się władowali – dodawał.

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