Niepokojąca praktyka w TK. Były sędzia otrzymał prawie 160 tys. zł

Według ustaleń „Rzeczpospolitej” sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (TK) mają spore zaległości urlopowe, co przekłada się na późniejsze wysokie ekwiwalenty, które otrzymują z TK. Problem pojawił się już kilka lat temu i nadal trwa.

Gromadzą urlopy, dostają rekordowe ekwiwalenty z TK

Gazeta ustaliła, że sędzia Justyn Piskorski, który zakończył orzekanie we wrześniu, otrzymał z Trybunału Konstytucyjnego 135 496,80 zł brutto za niewykorzystany urlop. Z kolei Michał Warciński przed rokiem dostał 156 737,28 zł brutto (82 dni zaległego urlopu). Natomiast Krystyna Pawłowicz, która w stan spoczynku przeszła w grudniu zeszłego roku zainkasowała 88 327,20 zł brutto (przysługiwało jej wówczas 38 dni zaległego urlopu).

Już w poprzednich latach wykazano spore zaległości dotyczące korzystania z urlopów przez sędziów TK. Państwowa Inspekcja Pracy nakazała wówczas natychmiastowe udzielenie przysługujących dni wolnych.

Według „Rzeczpospolitej” kumulowanie urlopów w TK jednak nadal trwa. Ustalono, że najwięcej dni do wykorzystania ma mieć obecnie m.in. Stanisław Piotrowicz (121 dni wypoczynku). Z kolei Bogdan Święczkowski powinien wykorzystać 74 dni.

– Ten proceder jest pozorowany, sędziowie i tak nie pracują, więc wykorzystanie należnego urlopu nie powinno nastręczać problemów. Na koniec urzędowania dostają za to wysokie ekwiwalenty. To jest skandal – ocenił postępowanie sędziów prof. Krzysztof Grajewski z Uniwersytetu Gdańskiego, cytowany przez „Rzeczpospolitą” .

Inspektorzy PIP w TK. Święczkowski potwierdził

Przypomnijmy, kilka dni temu prezes Trybunału Konstytucyjnego potwierdził doniesienia medialne dotyczące aktualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w TK. Jak przekazała Wirtualna Polska, doszło do niej w związku ze zgłoszeniem złożonym przez sędziów niedopuszczonych do orzekania.

– Spotkałem się z inspektorami Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo mili inspektorzy. Oczywiście wiem i powiedziałem im to, że ta kontrola jest spowodowana tylko i wyłącznie powodami politycznymi. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Wierzę w to, że przeprowadzą tą kontrolę rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa – mówił Bogdan Święczkowski na antenie Polsat News.

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