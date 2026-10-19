Żołnierz zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. „Będziemy rozliczać takie sprawy twardą ręką”

Żandarmeria Wojskowa w poniedziałek 19 października poinformowała w mediach społecznościowych o zatrzymaniu 31-latka. Doszło do niego w piątek na polecenie prokuratora. Mężczyzna, posiadający obywatelstwa polskie i ukraińskie, uczestniczył w jednym z kursów odbywających się w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Miał stopień starszego szeregowego rezerwy.

Sprawa dotyczy m.in. art. 130 par. 3 kk. Związany jest on ze szpiegostwem. Za działalność na rzecz obcego wywiadu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. W poniedziałek Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. O sprawie informowała nieoficjalnie „Rzeczpospolita”. Przy żołnierzu o imieniu Vasili znaleziono kilka różnych telefonów, zestawy dokumentów i pieczątki oraz dużą ilość waluty i złota.

Żandarmeria Wojskowa zatrzymała żołnierza z obywatelstwem Ukrainy i Polski

O sprawę wcześniej pytany był Cezary Tomczyk. – W takich sytuacjach rzadko możemy mówić o szczegółach, ale mogę potwierdzić, że doszło do zatrzymania słuchacza Wojskowej Akademii Medycznej, który w sposób jednoznaczny dał się poznać jako ten, który rozpoznaje pewnego rodzaju instalacje w Wojsku Polskim – zaczął wiceminister obrony narodowej.

– Żandarmeria zareagowała natychmiast i myślę, że to jest dzisiaj to, na czym nam wszystkim powinno zależeć i o co powinniśmy dbać, czyli o czujność. Każdy z nas musi być czujny, musimy zastanawiać się, czy czynności, które gdzieś się dzieją obok nas, są zwyczajne, czy nie. I nie dotyczy to tylko służby, żołnierzy, czy funkcjonariuszy, dotyczy to dzisiaj całego naszego życia. W trudnym czasie żyjemy, dlatego ta sprawa jest tak ważna. Tę informację mamy od kilku dobrych dni – kontynuował Tomczyk.

Dopiero co został Polakiem, został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Cezary Tomczyk komentuje

– Nie chcieliśmy się do tej pory nią dzielić, aż wszystkie kwestie zostaną sprawdzone. To jest osoba, która jakiś czas temu uzyskała obywatelstwo Polskie, dlatego wszystkie służby zadziałały tutaj jak trzeba – dodał wiceszef MON. Tomczyk pytany o ewentualną współpracę z Kijowem powiedział, że „wszystkie tematy, które dotyczą potencjalnego szpiegostwa, są w pierwszej kolejności załatwiane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, która kontaktuje się z Ukrainą, jeśli jest taka potrzeba”.

Wiceminister obrony narodowej ujawnił, że „w ciągu ostatnich trzech lat złapano 50 sabotażystów i dywersantów, którzy dzisiaj zasilają polskie areszty i więzienia”. – Dzięki zeznaniom, które te osoby składają, możemy łapać kolejnych. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z sytuacją dla nas wszystkich smutną, trudną, ale też taką, z którą nie tylko musimy sobie poradzić, ale też będziemy rozliczać takie sprawy twardą ręką – podsumował Tomczyk.

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