Brał prysznic, kiedy zorientował się, że obserwuje go pijany prokurator. „Bardzo mocno przepraszam”

W nocy z 14 na 15 października mieszkający na warszawskim Mokotowie mężczyzna zorientował się, że podczas prysznica jest obserwowany przez obcą osobę. Lokator założył na siebie ręcznik i próbował wyprowadzić nieproszonego gościa. Ten opuścił lokal dopiero po kilku odmowach. Mężczyzna ubrał się i wybiegł za intruzem, po czym go zatrzymał kilka klatek dalej przy pomocy pracownika ochrony osiedla – relacjonuje TVN24. Najprawdopodobniej miał do tego zostać wykorzystany gaz pieprzowy.

O sprawie powiadomiono policję. Osoba, która weszła do obcego mieszkania najpierw tłumaczyła funkcjonariuszom, że szukała lokalu koleżanki, a potem mieszkania znajomych. Badanie alkomatem wykazało, że nieproszony gość miał w wydychanym powietrzu około 0,63 promila. Następnie powiedział, że jest czynnym prokuratorem, ale dokumenty zostawił w domu. Jak się okazało to prok. Andrzej Golec.

Prokurator Andrzej Golec wszedł do obcego mieszkania w stolicy. Jest związany ze Zbigniewem Ziobrą

To m.in. były szef stowarzyszenia Ad Vocem. Organizacja została założona w 2008 r. i zrzeszała prokuratorów kojarzonym z kręgiem Zbigniewa Ziobry, kiedy ten po raz pierwszy stracił władzę nad prokuraturą. Prok. Golec był Prokuratorem Regionalnym w Gdańsku, pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Biura Prokuratora Krajowego, a ostatnio pracuje w Biurze Lustracyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

– To nie było wtargnięcie. Pomyliłem drzwi do mieszkania. Nie wchodziłem siłowo, drzwi wejściowe były uchylone. Lokator bardzo się zdenerwował, zawiadomił ochronę budynku, policję. W pełni go rozumiem i chciałbym bardzo mocno tego pana przeprosić – mówił prok. Golec. Przekonywał, że „nie ma podstaw do postępowania ws. naruszenia miru domowego, bo nie wchodził do mieszkania siłowo, nie wtargnął i nie zachowywał się agresywnie”. Zakończył, że „złożył zeznania w postępowaniu”.

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