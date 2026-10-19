Przytyk Nawrockiego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. „Wysyłam jasny sygnał do kamer”

Karol Nawrocki wręczył akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego. Nowo powołani sędziowie i asesor sądowy złożyli wobec prezydenta ślubowanie. W wydarzeniu uczestniczył prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. – Mam głęboką świadomość, jak długą drogę państwo przeszliście, aby znaleźć się w Pałacu Prezydenckim, aby ślubować i aby ta uroczystość dzisiaj się odbyła – zaczął na wstępie swojego przemówienia Nawrocki.

– Po roku 1989 i w czasie transformacji ustrojowej oraz wielu kryzysów, społecznych, politycznych i geopolitycznych, w obliczu tych wszystkich ponad 35 lat, tysiące sędziów Rzeczypospolitej Polskiej składało swoją przysięgę wobec, a więc w obecności prezydenta RP, stając się sędziami, tak jak państwo dzisiaj – tłumaczyła głowa państwa. Nawrocki podkreślił, że „nie ma do tego innej drogi w Polsce, innego doświadczenia ustrojowego, czy mechanizmu”.

Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie i asesorską. Nawiązał do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent podkreślił, że „wysyła jasny sygnał do kamer”. – Potwierdzam uroczyście, że dzisiaj oto ta grupa sędziów, która jest w Sali Kolumnowej, oficjalnie została sędziami Rzeczypospolitej Polskiej, bo wybrany z woli narodu prezydent RP tak zdecydował w uznaniu wielkiego szacunku i państwa zaangażowania i ciężkiej pracy – powiedział Nawrocki. Głowa państwa odniosła się do art. 8 i art. 87 polskiej konstytucji.

– Ani w jednym, ani w drugim artykule, nie ma międzynarodowych trybunałów, jednych i drugich komisji, które opiniują polski system prawny – stwierdził Nawrocki. Słowa prezydenta nawiązują do ślubowania złożonego ostatnio przez Macieja Berka w Sejmie oraz wcześniej przez Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę oraz Annę Korwin-Piotrowską, którzy złożyli ślubowanie w Sali Kolumnowej Sejmu. Nawrocki odwołał się też do opinii Komisji Weneckiej.

Żurek odpowiedział Nawrockiemu po sugestii o Trybunale Konstytucyjnym. „Celowo manipuluje”

Waldemar Żurek zarzucił głowie państwa, że „znów próbował napisać konstytucję od nowa. „Gdy zrównuje akt powołania sędziego ze ślubowaniem w Trybunale Konstytucyjnym, nie myli pojęć. Celowo manipuluje. Zasada ustrojowa jest prosta. Sędziów sądów powszechnych powołuje Prezydent, natomiast sędziów Trybunału wybiera Sejm. Głowa państwa wykonuje potem swój ustawowy obowiązek i odbiera od wybranego sędziego Trybunału ślubowanie” – wyjaśniał prokurator generalny.

Żurek podsumował, że „Pałac Prezydencki nie ma w tej procedurze żadnego głosu decyzyjnego”. W podobnym tonie brzmiał komentarz Dariusza Rosatiego. „To są dwie różna procedury. Powoływanie sędziów sądów powszechnych jest prerogatywą Prezydenta. Natomiast sędziów Trybunału Konstytucyjnego powołuje Sejm. A Prezydent nie ma w tym przypadku żadnych kompetencji. A w szczególności nie może nie przyjąć od nich ślubowania” – ocenił na platformie X były szef MSZ.

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