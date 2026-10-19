Przełom w sprawie TK coraz bliżej? Otoczenie premiera o możliwym terminie

Przypomnijmy, złożenie ślubowania przez Macieja Berka w zeszłym tygodniu wywołało falę krytyki wśród otoczenia prezydenta, a także przedstawicieli prawicy. W miniony weekend członkowie Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali także manifestację pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego.

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Spór dotyczący funkcjonowania instytucji wciąż trwa i nic nie wskazuje na nagłą zmianę, jednak osoby z otoczenia Donalda Tuska spodziewają się przełomu w najbliższym czasie.

W rozmowie z Interią jedna z nich stwierdziła, że „do stycznia Trybunał Konstytucyjny będzie wyzerowany i zacznie normalnie działać”. – Ten temat jest bardzo trudny do wytłumaczenia społeczeństwu, a nasz elektorat chce po prostu zakończenia sprawy i efektów – dodała.

Z kolei jeden z członków obozu władzy stwierdził, że ten proces „jest nie do zatrzymania” . – Potrwa pewnie około dwóch miesięcy. Cieszymy się, że to nie jest temat, którym żyją ludzie, bo to pozwoli nam doprowadzić sprawy do końca – ocenił.

Wcześniejszy termin zakończenia nieprawidłowości w TK wyznaczył przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości. – Zakulisowo mówi się o grudniu, jako punkcie docelowym, ale najważniejsze będą najbliższe tygodnie. Trybunał w końcu faktycznie zacznie działać. Wszyscy się już na to przygotowują – przekazał rozmówca serwisu.

Z ustaleń portalu wynika również, że rząd ma nie rozważać „tzw. wariantu siłowego w sprawie Trybunału”.

Przypomnijmy, kilka dni temu na antenie Polsat News Maciej Berek, wybrany na sędziego TK, ocenił, że „pod choinkę Trybunał już na pewno będzie dla wszystkich zapakowany jako prezent, działająca instytucja publiczna” .

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Z kolei w rozmowie z „Wprost” politolożka Anna Szwed-Walczak z Katedry Komunikacji Politycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zwróciła uwagę, że spór wokół TK „w wymiarze komunikacyjnym jest korzystny dla dwóch głównych aktorów polskiej sceny politycznej, czyli Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości” .

– Obie strony mają możliwość zaprezentowania się jako zdecydowane, konsekwentne i gotowe do obrony swoich racji. Nie oznacza to jednak, że konflikt przynosi im wyłącznie korzyści. Wiele zależy od tego, jak jego przebieg ocenią wyborcy i czy któraś ze stron zostanie obciążona odpowiedzialnością za przedłużający się spór instytucjonalny – oceniła nasza rozmówczyni.

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