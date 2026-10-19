Głośna kampania medialna PFN. Prokuratura wezwie Szydło i Morawieckiego?

Beata Szydło i Mateusz Morawiecki zostali wezwani do prokuratury w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej – poinformował nieoficjalnie Onet. Byli premierzy PiS mają zeznawać w charakterze świadków jeszcze w październiku. „Brak jest możliwości wskazania kto, w jakim terminie i w jakim charakterze zostanie przesłuchany” – napisała w mailu rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Prok. Dorota Sokołowska-Mach dodała, że śledztwo w sprawie kampanii „Sprawiedliwe Sądy” „jest w toku i prokurator prowadzący śledztwo sukcesywnie wykonuje kolejne zaplanowane czynności procesowe, w tym polegające na przesłuchaniu osób posiadających informacje w sprawie”. W piątek w komunikacie poinformowano z kolei o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu kolejnych podejrzanych – Anny P. i Piotra M. – byłych członków zarządu Solvere.

Śledztwo prokuratury ws. kampanii medialnej „Sprawiedliwe Sądy” Polskiej Fundacji Narodowej

Zabezpieczono majątek o łącznej wartości ponad 4,6 milionów złotych w postaci trzech nieruchomości, udziałów w nieruchomości, środków na rachunku bankowym, instrumentów finansowych na rachunku papierów wartościowych, jak również dochodów z wynagrodzenia Anny P. w Kancelarii Prezydenta RP. Postanowienia są nieprawomocne i przysługują na nie zażalenia do sądu, ale mają tytuł wykonawczy i są natychmiast wykonalne.

Już wcześniej zabezpieczono składniki majątkowe dwóch innych podejrzanych: Cezarego J. i Macieja Ś. Łączna kwota wszystkich wynosi ponad 8,4 mln zł i prawie całkowicie pokrywa szkodę wyrządzoną PFN. Anna P. to szefowa biura wydarzeń prezydenta, a Piotr M. to komentator TV Republika. Zostali oni zatrzymani 23 września. Sąd nie zdecydował się zastosować wobec nich tymczasowego aresztowania. Grozi im do 10 lat więzienia.

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