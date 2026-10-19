Święczkowski reaguje na odpowiedź sędziów TK do Nawrockiego. Zapadła decyzja ws. pisma

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się krótki „komentarz ws. oświadczenia trójki sędziów TK”. Wyjaśniono w nim, że chodzi o komunikat z mediów społecznościowych z piątku 16 października. Jak czytamy Bogdan Święczkowski zdecydował „o przekazaniu niniejszego pisma do rzecznika dyscyplinarnego celem jego rozpatrzenia w toczącym się postępowaniu”. Dodano, że „oświadczenie dołączono też do akt sprawy z wniosku prezydenta o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego”.

Sprawa dotyczy liczącego osiem punktów oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Podpisali się po nim Magdalena Bentkowska, Maciej Berek, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Sławomir Patyra, Dariusz Szostek oraz Maciej Taborowski. W pierwszym punkcie podkreślono, że „konstytucja nie przewiduje żadnych kompetencji głowy państwa w zakresie wyboru sędziów TK”.

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bogdan Święczkowski wydał komunikat

W kolejnym zwrócono uwagę Karolowi Nawrockiemu, że „przyjmuje ślubowanie, które składa sędzia Trybunału Konstytucyjnego”. Podkreślono również, że ślubowanie „jedynie zwyczajowo składano w Pałacu Prezydenckim”. Sędziowie TK ubolewali także z powodu „niemającej podstaw prawnych próby selekcji sędziów, która ich zdaniem była całkowicie arbitralna”. Przekonywali też, że złożyli ślubowanie „tylko i wyłącznie wobec prezydenta, a nie wobec marszałka Sejmu”.

W następnym punkcie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zapewnili, że „ustawowe warunki ślubowania zostały zachowane”. Zaznaczyli również, że całą ósemka „powinna niezwłocznie zacząć orzekać i podjąć pracę, ale tę możliwość od ponad siedmiu miesięcy blokuje swoim postępowaniem Święczkowski”. Sędziowie TK podsumowali, że „podejmą wszystkie przewidziane prawem działania, aby przywrócić i zapewnić zgodne z prawem funkcjonowanie tego ważnego konstytucyjnego organu”.

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