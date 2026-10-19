Spór o Trybunał Konstytucyjny może wejść w nową fazę. Prof. Dudek o możliwym ruchu Nawrockiego

19 października prof. Antoni Dudek był gościem programu „Kropka nad i” w TVN 24. Wypowiedział się wówczas m.in. na temat obecnej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Ekspert stwierdził m.in. że „Polacy się tym tematem zmęczyli”.

Prof. Dudek o możliwych scenariuszach wokół Trybunału Konstytucyjnego

W ocenie eksperta spór dotyczący funkcjonowania TK to „jeden z frontów wojny między prezydentem a rządem” i „ j est najbardziej widowiskowy” . W rozmowie z Moniką Olejnik ocenił także, że „krótkoterminowo rząd to wygra” , bo większość sędziów wybrała koalicja rządząca. Podkreślił również, że zastanawiające będzie jednak to, „ilu z tej starej siódemki poprze tę nową większość”.

– Odbędzie się Zgromadzenie Ogólne, prezes Święczkowski zostanie zdetronizowany, natomiast o długofalowym losie Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygną przyszłoroczne wybory. Jeżeli prawica wróci do władzy, ogłoszą, że ten Trybunał jest nielegalny – ocenił ekspert.

Profesor Dudek ocenił też, jakie mogą być wówczas następne ruchy prezydenta. – Przewiduję, że reakcja Karola Nawrockiego będzie taka, że jeżeli z jakiegoś powodu prezes Święczkowski nie będzie już prezesem TK, to z grupką najwierniejszych sędziów, podejrzewam, że będzie tam sędzia Piotrowicz, będą mieli kanciapę w Pałacu Prezydenckim. Będą tam rezydować jako TK na wygnaniu – stwierdził politolog.

– Prezydent nie uzna tych zmian w TK, po to nie przyjął przysięgi tylu sędziów, żeby mieć pretekst do nieuznawania tego Trybunału w przyszłości – dodał.

Politolog o stanowiskach rządu i prezydenta ws. polityki zagranicznej

Prowadząca zwróciła uwagę na pojawiające się różnice między retoryką prezydenta oraz premiera m.in. w sprawie zagrożenia ze strony Rosji. – Kiedyś mieliśmy konsensus dotyczący polityki zagranicznej. To się skończyło – stwierdziła dziennikarka.

– Z całą pewnością Polska traci spójną politykę zagraniczną i im bliżej będzie wyborów parlamentarnych, tym bardziej ją będzie traciła. To jest z punktu widzenia obywateli fatalne, ale obawiam się, że tego się nie da zatrzymać, bo taka jest logika polaryzacji – stwierdził prof. Dudek.

– Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby obecny rząd przegrał przyszłoroczne wybory. W związku z tym w ostatniej fazie będzie coraz mocniej grał, także kwestiami międzynarodowymi, mówiąc wprost, że np. ten rząd nie będzie w stanie załatwić amerykańskiej bazy w Polsce. Dlatego tak ważne jest w tej chwili podpisanie porozumienia z Amerykanami w tej sprawie, w ciągu najbliższych miesięcy – dodał ekspert.

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