Były prezes TK ostrzega przed prawną anarchią. Mocne słowa o Nawrockim

– Jeżeli prawo nie jest przestrzegane i się to toleruje, to jest to oczywiście groźba zanarchizowania całej struktury państwa – ostrzegł dr Bohdan Zdziennicki, sędzia i były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Gość programu „Pytanie dnia” w TVP Info nie krył zaskoczenia sytuacją wokół TK. Krytycznie ocenił zarówno postępowanie obecnego prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego, jak i stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego wobec sędziów wybranych przez Sejm.

Zdziennicki wspomina Lecha Kaczyńskiego

Były prezes TK kierował Trybunałem w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego, którego wcześniej był wykładowcą. – Lech Kaczyński był bardzo dobrym prawnikiem, zresztą był profesorem i szanował prawo. Rozróżniał, co jest poglądami politycznymi, a co jest prawem, czyli ramami, w których każdy polityk powinien się zmieścić – powiedział Zdziennicki.

Jak ocenił, stawką obecnego konfliktu jest utrzymanie w Polsce państwa prawnego. Alternatywą ma być jego „całkowita destrukcja i rozbicie”.

Były prezes TK uderza w Karola Nawrockiego

Zdziennicki nie zgadza się ze stanowiskiem, zgodnie z którym prezydent może decydować, którzy sędziowie wybrani przez Sejm zostaną dopuszczeni do orzekania w Trybunale. – Prezydent ma ściśle określoną rangę w Konstytucji i poza nią nie może nigdy wykraczać – podkreślił.

Były prezes TK zaznaczył, że głowa państwa nie jest zwierzchnikiem władzy sądowniczej ani nie sprawuje nadzoru nad Trybunałem Konstytucyjnym. Według niego relacja ustrojowa jest odwrotna, ponieważ to TK kontroluje zgodność działań organów państwa, w tym prezydenta, z Konstytucją.

– Mówienie, że prezydent mianuje sędziów czy jest zwierzchnikiem sądownictwa, zaprzecza elementarnej zasadzie każdego demokratycznego państwa prawnego – stwierdził.

„Zamach stanu?”. Zdziennicki reaguje śmiechem

Były prezes Trybunału odniósł się również do twierdzeń polityków PiS, którzy wydarzenia wokół TK określają mianem zamachu stanu. – Zamach stanu? Ale to jest o kim mowa? Przyznanie się, że działanie polegające na bojkotowaniu sędziów jest niezgodne z Konstytucją, czy przypisywanie tego drugiej stronie? – pytał.

Zdziennicki skrytykował również nazwanie przez Karola Nawrockiego ślubowania sędziów w Sejmie „cyrkiem”. Jego zdaniem taki język nie przystoi prezydentowi i uderza w powagę najwyższych organów państwa. – Podstawą demokratycznego państwa prawnego są niezależne i niezawisłe sądy oraz parlament – zaznaczył.

Były prezes TK ocenił także, że niedopuszczanie części sędziów do wykonywania obowiązków „urąga dostojeństwu i powadze prawa”. Przestrzegł, że dalsze tolerowanie takiego stanu może doprowadzić do utrwalenia prawnej anarchii na najwyższych szczeblach państwa.

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