Szydło wróciła do łask Kaczyńskiego. „Ma brylować na konwencjach”

Zbliżają się wybory parlamentarne – w 2027 roku dojdzie do wielkiego starcia prawicy z przedstawicielami obozu rządzącego o władzę. Pojawiają się spekulacje o tym, że prezydent Karol Nawrocki zjednoczy opozycję, by w koalicji – nawet z Grzegorzem Braunem, jeśli będzie to konieczne – mogła stawić czoła politykom z byłej Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Nowej Lewicy.

Niedawno miała miejsce konwencja Prawa i Sprawiedliwości – ku zaskoczeniu wielu obok Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka (kandydata PiS na premiera) zobaczyć można było byłą premier. Szydło została przewodniczącą delegacji PiS w Parlamencie Europejskim (dotychczas funkcję tę pełnił Adam Bielan).

W wielu głowach zrodziło się pytanie, dlaczego ugrupowanie sięgnęło po byłą szefową rządu i próbuje przywracać jej popularność?

W PiS „nie ma nowych twarzy”?

– Gdy była u władzy przeżywaliśmy czasy świetności. Prezes uznał, że będzie ona jedną z głównych twarzy kampanii parlamentarnej – ma brylować na konwencjach, proponować propozycje programowe, to ona przecież kojarzy się najbardziej z naszym sztandarowym programem 500 Plus [chodzi o świadczenie 500+ na każdego dziecko, zwiększone do 800 zł – red.], musimy to wykorzystać. Beata jest wciąż bardzo popularna w naszym elektoracie – ocenił ważny polityk PiS w rozmowie z „Super Expressem”.

To jednak nie jedyny powód. – Kaczyński, który ma swoje lata, wie, że jego przywództwo jest zagrożone – że jego „synowie polityczni” walczą o władze. Sięganie po byłych działaczy pozwoli mu zagwarantować sobie spokojną polityczną emeryturę. (...) Prezes PiS sięga po sprawdzonych polityków również dlatego, ze sam nie ma nic nowego do powiedzenia i nie ma nowych twarzy do zaproponowania – uważa rozmówca dziennika ekspert politolog Kazimierz Kik.

Czytaj też:

Wymowna reakcja PiS po ruchu Bielana. „Ładnie mu się Amerykanie odwinęli” Czytaj też:

Awantura o TK. Konstytucjonalista: Berkowi nie uda się jego misja. Nawet jeśli wywiezie Święczkowskiego na taczce