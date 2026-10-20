Szykuje się awantura w Sejmie? W koalicji wracają dwa sporne projekty

We wtorek 20 października rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu. Dwa projekty, które zostaną poddane pod obrady, mogą wystawić na próbę jedność koalicji rządzącej.

Lewica chce zmian w prawie aborcyjnym

Lewica chce ponownie zająć się zmianami w prawie aborcyjnym. Powód? Zbliża się szósta rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zaostrzył przepisy, a partia chce pokazać, że nadal dąży do odwrócenia jego skutków. Politycy przypominają też wcześniejsze deklaracje, że po sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych ponownie zajmą się aborcją.

– Po trzecie, gdy był problem ze zwołaniem komisji pracującej nad projektami aborcyjnymi, Włodzimierz Czarzasty porozmawiał z Donaldem Tuskiem i powiedzieliśmy jasno, że albo zwołujemy komisję i pracujemy dalej, albo wnosimy pod obrady swój projekt ustawy – powiedział Wirtualnej Polsce jeden z polityków Lewicy.

Pod dyskusję zostaną poddane dwa projekty. Jeden zakłada przywrócenie zasad obowiązujących przed wyrokiem TK z 2020 r., w tym możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Drugi przewiduje dekryminalizację pomocy w aborcji.

Jak podaje WP, pierwszy projekt ma większe szanse na poparcie. Przy dekryminalizacji sytuacja jest znacznie trudniejsza: na razie przeciwników ma być 217, a zwolenników 213. – Do ostatniej chwili trwają negocjacje, liczymy głosy, obdzwaniam wszystkich posłów, którzy ostatnio byli nieobecni lub nie zajęli stanowiska – powiedziała Dorota Łoboda z KO, szefowa komisji zajmującej się projektami.

Niepewność dotyczy m.in. Romana Giertycha, który otrzymał zgodę klubu KO na nieuczestniczenie w głosowaniu. Pod znakiem zapytania pozostaje także stanowisko Michała Kołodziejczaka.

Dwukadencyjność za aborcję?

Do spornego projektu wraca również PSL. Ludowcy chcą znieść dwukadencyjność samorządowców, wprowadzoną za rządów PiS. Zapowiadają, że jeśli ich projekt nie uzyska poparcia, mogą przedstawić kolejną propozycję: tym razem ograniczającą liczbę kadencji posłów i senatorów.

W Lewicy pojawiają się sugestie, że to odpowiedź na jej działania w sprawie aborcji. – Widocznie oni zobaczyli, że idziemy z aborcją, to uznali, że odpowiedzą dwukadencyjnością. Możemy się tak licytować – komentował jeden z działaczy Lewicy. – Jeśli PSL nie wystawi nas w sprawie dekryminalizacji, to lewica też pewnie będzie za zniesieniem dwukadencyjności – dodał inny.

Decyzja należy do Nawrockiego

W tym przypadku KO ma popierać zniesienie ograniczenia a pozostałe partie, także opozycyjne, są mocne podzielone i jeszcze nie podjęły decyzji. Przeciwko zniesieniu limitu opowiada się stanowczo PiS. – Jak PSL zagłosuje za dekryminalizacją, to Lewica nie zagłosuje przeciwko ich pomysłowi – zapewnił WP jeden z polityków KO.

Nawet jeśli oba projekty przejdą przez Sejm, ich dalszy los będzie w rękach prezydenta. – Dwukadencyjność w samorządach jest dobrym rozwiązaniem, potrzebujemy świeżej krwi w samorządach. Gdyby dziś leżała na moim biurku taka ustawa, to bym jej nie podpisał – mówił Karol Nawrocki podczas spotkania z młodzieżą w Juracie. Prezydent wielokrotnie podkreślał również, że jest przeciwnikiem liberalizacji prawa aborcyjnego.

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