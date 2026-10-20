„Lamparci sus” Bogdana Święczkowskiego. Sędzia TK opisuje zajście z Berkiem

Magdalena Bentkowska, wybrana przez Sejm w tej kadencji sędzia Trybunału Konstytucyjnego, opowiedziała w „Rozmowie Piaseckiego” o sytuacji wewnątrz instytucji. Bentkowska, która złożyła ślubowanie w obecności prezydenta Karola Nawrockiego, twierdzi, że regularnie przychodzi do pracy, mimo trwającego przed budynkiem protestu.

Sędzia TK o drodze do pracy

– Skutecznie się przedzieram – zapewniła sędzia. Jak opowiadała, w dotarciu do furtki przeszkadzają jej między innymi scena, duży owczarek niemiecki oraz osoby z niepełnosprawnościami poruszające się na wózkach. – Tak się dziwnie składa, że stoją tuż przy samej furtce – zauważyła Bentkowska.

Sędzia zaznaczyła jednak, że nie spotkała się ze strony protestujących z agresją. Jak relacjonowała, przechodzi przez zgromadzony tłum z uśmiechem, mówi wszystkim „dzień dobry”, a uczestnicy protestu odpowiadają jej w podobny sposób. Sławomir Patyra, kolejny sędzia wybrany w tej kadencji, miał zostać pewnego dnia przywitany oklaskami. Zdaniem Bentkowskiej protestujący prawdopodobnie pomylili go z inną osobą.

Pozostali sędziowie, których ślubowania Karol Nawrocki nie zdecydował się wysłuchać w Pałacu Prezydenckim, po środowych wydarzeniach nie podejmowali kolejnych prób wejścia do budynku. Według Bentkowskiej chcieli w ten sposób uniknąć eskalacji napięcia.

– Słyszałam słowa prezesa Kaczyńskiego o atakowaniu. „Musimy atakować”, cokolwiek to oznacza. Jest to bardzo niebezpieczne – oceniła.

Ochrona SOP i „lamparci sus” Święczkowskiego

Bentkowska potwierdziła, że podczas środowej wizyty sędziom towarzyszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Ochronę SOP otrzymały dwie osoby spośród ośmiorga sędziów wybranych przez Sejm w 2026 roku. Funkcjonariusze mieli wcześniej zgłosić przyjazd do siedziby TK.

Według relacji sędzi prezes Bogdan Święczkowski wyraził niezadowolenie z ich obecności, uznając funkcjonariuszy za osoby nieuprawnione do przebywania w budynku.

Największe emocje wywołała jednak próba przejścia Macieja Berka do części gmachu, w której znajdują się gabinety sędziowskie. Bentkowska zaprzeczyła, że doszło do szarpaniny, ale opisała zachowanie prezesa TK.

– Święczkowski podskoczył takim lamparcim susem przed sędziego Berka – powiedziała. Jak dodała, prezes TK zagrodził przejście, a następnie miał odepchnąć Berka, który znalazł się tuż przy nim, swoim ciałem.

Bentkowska uważa, że Święczkowski jest zdecydowany nie dopuścić pięciorga sędziów do wykonywania obowiązków. – Nie ma co liczyć na to, że któregoś dnia się obudzi i stwierdzi: otwieram drzwi – oceniła.

Sędziowie chcą Zgromadzenia Ogólnego

Kolejnym krokiem ma być doprowadzenie do zwołania przez prezesa TK Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Bentkowska zaznaczyła, że warunkiem udziału w jego pracach jest dopuszczenie wszystkich osób wybranych przez Sejm.

Podobna sytuacja wystąpiła już w lipcu. Do budynku zaproszono wówczas Annę Korwin-Piotrowską i Macieja Taborowskiego, ale nie wpuszczono Krystiana Markiewicza oraz Marcina Dziurdy. Bentkowska i Dariusz Szostek uznali wtedy, że nie ma kworum i obrady nie mogą być kontynuowane.

Sędzia wyjaśniła, że Zgromadzenie Ogólne jest potrzebne przede wszystkim do podjęcia decyzji dotyczących budżetu TK na kolejny rok. Zapewniła, że do Trybunału nie wpłynął dotychczas wniosek o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu. – Ten, kto łamie prawo, musi mieć świadomość, że ponosi z tego tytułu konsekwencje karne – podkreśliła jednak.

Bentkowska zwraca się do Nawrockiego

Zdaniem Bentkowskiej do rozwiązania kryzysu może przyczynić się Karol Nawrocki. Prezydent miałby wycofać wniosek dotyczący sporu kompetencyjnego z marszałkiem Sejmu, a następnie zaprosić pięcioro sędziów do Pałacu Prezydenckiego.

Sędzia przekonywała, że prezydent nie powołuje sędziów TK ani nie podejmuje decyzji o skuteczności ich wyboru. Jego rola podczas uroczystości ma być całkowicie bierna. – Prezydent pod niczym się nie podpisuje. Jest zupełnie bierny, jakby stał na defiladzie wojskowej – stwierdziła Bentkowska. Jak dodała, jedyną aktywną stroną jest sędzia składający ślubowanie.

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