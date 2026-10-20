Burza po słowach Nawrockiego. „Wydaje mu się, że jest Królem Słońce”

W poniedziałek 19 października Karol Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie asesorom. W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim nawiązał do sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. – Potwierdzam uroczyście, że ta grupa sędziów oficjalnie została sędziami, bo wybrany z woli narodu prezydent tak zdecydował w uznaniu wielkiego szacunku i państwa zaangażowania oraz ciężkiej pracy – powiedział Karol Nawrocki.

— W Polsce nie ma innego mechanizmu do zostania sędzią, jak ten, aby złożyć przysięgę wobec prezydenta, a więc w obecności prezydenta. Do kamer wysyłam jasny sygnał i potwierdzam, że ta oto grupa sędziów w sali kolumnowej oficjalnie została sędziami, bo prezydent tak zdecydował w uznaniu państwa szacunku i ciężkiej pracy — dodał prezydent.

Nawrocki nawiązał do sporu o TK. Wiceminister oburzony

Słowa Karola Nawrockiego nie umknęły uwadze Dariusza Mazura. – Prezydentowi pomyliły się epoki i wydaje mu się, że jest Królem Słońce. A jest tylko i aż, demokratycznie wybranym najwyższej rangi organem władzy wykonawczej i jako takiego obowiązują go wszelkie procedury przewidziane w prawie, których ma obowiązek przestrzegać — podkreślił wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z Onetem.

— Prezydent wielu rzeczy nie robi, które są w zakresie jego obowiązków. Choćby, nie powołuje ambasadorów, profesorów, sędziów, nie wręcza orderów za długoletnie pożycie małżeńskie. Widocznie ma ważniejsze zajęcia, jak choćby sparringi na Filipinach — dodał.

Wiceminister sprawiedliwości tłumaczył Onetowi, że opóźnienie powołań dla asesorów miało konkretne skutki dla każdego obywatela, który ma sprawę w sądzie. — Prezydenckie zaniechanie przyniosło ludziom wymierne straty. Bo ci asesorzy, którzy powinni już być sędziami, a tkwili w niebycie, mogliby już wcześniej orzekać i załatwiać sprawy Polaków — stwierdził.

Sędzia KRS ostro o słowach Karola Nawrockiego

Głos w sprawie zabrał także Bartłomiej Starosta, sędzia Krajowej Rady Sądownictwa. — W przypadku sędziów Trybunału ich ślubowanie wobec prezydenta jest przede wszystkim aktem uroczystym, ceremonialnym. Decyzję o ich powołaniu podejmuje bowiem samodzielnie Sejm. Powołanie asesorów na stanowiska sędziowskie było wyłącznie formalnością, czynnością urzędową prezydenta, którą ten opóźniał – zaznaczył wicerzecznik KRS.

— W tej sprawie kluczowe jest to, że prezydent powinien to robić w odpowiednim czasie, aby nie doszło do sytuacji, że asesorzy sądowi tracą możliwość orzekania, czyli tzw. wotum. A wtedy spadają rozprawy i ludzie muszą czekać o wiele dłużej na wynik postępowania sądowego — zakończył.

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