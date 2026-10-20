Posłowie powinni być karani przed całą Polską? Na przeszkodzie stoją poważne problemy

Od początku obecnej kadencji w Sejmie trwają rozmowy na temat mało zadowalającej skuteczności komisji etyki poselskiej. Nawet jeśli na polityków nakładane są kary, to nie są one zbyt uciążliwe i nie skłaniają do refleksji czy powstrzymania się od nieprzyzwoitych zachowań.

Zaostrzone kary dla posłów? Trwają dyskusje

We wtorek 20 października w Sejmie odbywa się dyskusja na temat zmian w regulaminie, które miałyby nieco utemperować tych bardziej nieokrzesanych parlamentarzystów. Pojawił się pomysł rozszerzenia katalogu kar. Mowa jest o karach finansowych, publikowaniu przeprosin w mediach czy nawet publicznym przepraszaniu z sejmowej mównicy na początku posiedzenia Sejmu.

– Ktoś, kto jest posłem, powinien kierować się zasadami etyki. Nie można kłamać, oszukiwać, nawoływać do nienawiści, obrażać. Mam nadzieję, że w Sejmie ponad partyjnymi podziałami znajdzie się taka większość, która uzna, że jako posłowie musimy kierować się zasadami etyki, bo posłowie powinni dawać przykład – mówiła w TVN24+ przewodnicząca komisji etyki Elżbieta Burkiewicz z klubu Centrum.

W tej samej komisji zasiada Ewa Schädler z Polski 2050. – Paleta narzędzi w komisji etyki jest na tyle mierna, że trzeba sobie zadać pytanie, na ile ona w ogóle wypełnia swoją rolę. Uważam, że powinniśmy mieć większe możliwości – mówiła.

– Ostatnio mamy sporo przypadków wtargnięć posłów do urzędów i instytucji, przechodzenia przez bramki, siłowania się, co jest tłumaczone interwencjami poselskimi – zwróciła uwagę. – One muszą się odbywać w ramach prawa, a nie poza nim, dlatego widzę tu zadanie dla komisji etyki, by zwracać uwagę na takie przypadki – dodawała.

Pomysł poparł też anonimowo były członek komisji etyki. – Niektórzy posłowie w ogóle nie składają wyjaśnień, lekceważą komisję, a nawet śmieją się i drwią z upomnień. Łamanie zasad etyki staje się całkiem popularną drogą budowania kapitału politycznego, które przynosi tysiące lajków, milionowe zasięgi, więc żadna nagana nie przyniesie efektu – mówił.

Dodatkowe kary dla posłów? Mało prawdopodobne

Problemem może być podpis prezydenta Karola Nawrockiego. Poseł Jacek Świat z PiS jest przekonany, że polityk zawetuje zmiany w tej kwestii. – Łatwo sobie wyobrazić, że komisja, mając takie możliwości, będzie używała tego jako narzędzia walki politycznej. Mogłoby to być narzędzie do gnębienia opozycji. Z mojej strony nie ma na to zgody – oświadczał.

Okazuje się, że zmian obawiają się też niektórzy przedstawiciele koalicji rządzącej. Obawiają się, że po utracie władzy będzie to wykorzystywane do uderzania w opozycję. – Mimo wszystko powinniśmy się tego podjąć. Nie można chować głowy w piasek – zaznaczał anonimowy członek komisji etyki. – Jeśli tego nie zmienimy, to coraz częściej będziemy widzieli Sejm bez etyki, chamstwo bez kary – dodawał.

Jak widać w powyższych wypowiedzi, na przeszkodzie do zmian w prawie stanąć może nie tylko prezydent. Sami posłowie musieliby zgodzić się na ograniczenie własnej swobody wypowiedzi i działania. Takie działanie może okazać się ponad możliwości wielu z nich.

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