Jest reakcja na głośny wywiad Nawrockiego. „Nie przytula Brauna do serca”

Karol Nawrocki, jako niezwiązany formalnie z żadną partią, ale wybrany przez elektorat prawicy, jako jedyny może dziś pogodzić opozycję – w tym Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, a także pomóc partiom w nawiązaniu nici porozumienia z Konfederacją Korony Polskiej. Prezesem tej ostatniej jest bowiem kontrowersyjny polityk – uznawany jest on za prorosyjskiego czy antysemickiego.

Przykłady? W 2023 r. Grzegorz Braun sprzeciwił się zapalaniu świec chanukowych w Sejmie, dlatego też w grudniu rozpylił w ich kierunku gaśnicę. Niedawno ws. odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Warszawie – europoseł oskarżony jest m.in. o obrazę uczuć religijnych osób wyznających judaizm. Polityk regularnie sprzeciwia się też pomocy Ukrainie, jak i obecności przedstawicieli tego narodu na terytorium Rzeczpospolitej. Jakiś czas temu stwierdził, że „uwielbia zapach rosyjskiego gazu o poranku”. Mimo to Nawrocki w ostatnim wywiadzie zauważył, że Braun według sondaży ma poparcie części Polaków i jest obecny w polskie polityce. Dotychczas takie wypowiedzi były rzadkością – ważni politycy raczej ignorują fakt istnienia europosła w przestrzeni publicznej, a wspominają o nim głównie w negatywnych kontekstach.

Niektórzy komentatorzy słowa prezydenta potraktowali tak, jakby ten zrobił maleńki krok w kierunku polityka, który być może podyktowany jest chęcią zawarcia z nim paktu senackiego. Czy środowisko Rozwoju Plus także skłonne byłoby otworzyć się na koalicję z KKP?

„Wielkie poświęcenie”

We wtorek (20 października) w studiu TVP Info gościł Krzysztof Szczucki – polityk zasiada w komisji rewizyjnej RP (R+).

Na antenie Telewizji Polskiej został zapytany o pakt senacki i trwające „negocjacje” ministrów Nawrockiego z otoczeniem Brauna (o których donosił niedawno portal Onet). – Senat nie jest wart koalicji z Grzegorzem Braunem – ale to jest moja prywatna opinia. Uważam, że izba wyższa jest istotnym organem państwa, ale nie pełni istotnej roli w strukturze podejmowania decyzji – zgodnie z konstytucją. Poświęcenie tak wiele – wejście w koalicję potencjalną z ludźmi z KKP (....) po to, żeby mieć większość w tym Senacie nie jest czymś, co jakoś do mnie przemawia – oznajmił.

Szczucki odniósł się też do głośnych słów, które padły podczas wywiadu Nawrockiego z „Rz”. – Ja bym tego nie interpretował jako przytulania Brauna do serca. Prezydent wyraźnie nazywa to, co prorosyjskie-prorosyjskim. (...) Braun jest prorosyjski, dlatego nie widzi z nim [z europosłem – przyp. red.] jakichkolwiek elementów stycznych. (...) Prezydent zauważył jedynie, że [szef KKP – red.] ma swoich przedstawicieli w Sejmie i z sondaży wynika, że będzie miał ich jeszcze więcej, więc w tym sensie trudno zlekceważyć ten fakt jako fakt. To nie oznacza, że nagle trzeba zmienić stosunek do Brauna, swoją opinię na jego temat – zaznaczył.

„Nawrocki jest też prezydentem głosujących na europosła Brauna”

Polityk w imieniu swojego ugrupowania zapewnił: – Nie ma między Rozwojem [Plus] elementów wspólnych w sprawach zagranicznych, w relacji do Ukrainy, w gospodarce, podatkach.

Wskazał jednak, że Nawrocki „jest też prezydentem tych Polaków, którzy głosują na Brauna”. – Naszym zadaniem – jako czynnych polityków do parlamentu – jest zniechęcenie do głosowania na Brauna i zachęcenie do głosowania na nas. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić – podkreślił Szczucki.

Czytaj też:

Nawrocki utworzy na prawicy wielką koalicję? Sikorski: Rozpoczął się proces wybielania Brauna Czytaj też:

Gorąca atmosfera na rozprawie. Grzegorz Braun został wyprowadzony z sali sądowej