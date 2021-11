Specjalne obrady Sejmu rozpoczęte od apelu marszałek Witek. Jej słowa nagrodzono brawami

– Panie i panowie posłowie, przed nami bardzo ważne posiedzenie Sejmu, być może jedno z najważniejszych w tej kadencji. Wszyscy wiemy, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej od wiosny, natomiast to, co się wydarzyło w dniu wczorajszym, wskazuje na eskalację działań reżimu białoruskiego – zaczęła Witek.

Marszałek przypomniała o decyzjach, które do tej pory zapadły w sprawie kryzysu migracyjnego, inspirowanego przez reżim w Mińsku. – Już tutaj w Sejmie wspieraliśmy państwo polskie, podejmując decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego czy o budowie zapory na granicy wschodniej. Dzisiaj mamy jednak do czynienia z bardzo poważna, dużo poważniejszą sytuacją i dlatego apeluję do wszystkich państwa, do wszystkich państwa posłów o rozważne i odpowiedzialne wypowiedzi z tej trybuny sejmowej – podkreślała.

Witek: Echa dzisiejszego Sejmu będą słyszane za naszą wschodnią granicą

– Uznałam, że zarówno parlamentarzystom, jak i naszym obywatelom należy się rzetelna informacja na temat tego, co jest na granicy polsko-białoruskiej, podejmowanych działań i ewentualnie tego, co nas może czekać. Pamiętajmy o tym, że dziś na nas skupione są oczy nie tylko Polaków. Z pewnością echa dzisiejszego Sejmu będą słyszane za naszą wschodnią granicą. Dlatego jeszcze raz apeluję do państwa o powagę w dyskusji – powtórzyła.

– Myślę, że będę przedstawicielką wszystkich nas w tej izbie zgromadzonych, wyrażając słowa wdzięczności i wsparcia dla wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego, którzy bronią naszej granicy – powiedziała marszałek Sejmu. Po jej ostatnich słowach rozległy się brawa, trwające kilkadziesiąt sekund. – Bardzo państwu posłom dziękuję, to naprawdę bardzo budujący gest – dodała jeszcze Elżbieta Witek, wykonując ukłon głową także w stronę ław zajmowanych przez polityków opozycji.

