NA ŻYWO: Doszło do kolejnej próby siłowego sforsowania granicy

10:50 Dziennikarze „Wprost” rozmawiali z mieszkańcami wsi na linii stanu wyjątkowego.



„Jak na polu coś zaszeleści, to myślę, że może uchodźcy idą”. Oto, co usłyszeliśmy od mieszkańców pogranicza 10:32 W czwartek odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej zareagowały UE i NATO.



Świat przygląda się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zwołano posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ 10:15 „Po dotarciu na miejsce wsparcia Straży Granicznej i Policji sytuacja uspokoiła się. Służby graniczne Białorusi przewiozły większą część migrantów w głąb lasu” – czytamy w komunikacie MON.



„W tym samym czasie w okolicach Szudziałowa doszło do kolejnego ataku migrantów na żołnierza. Został uderzony gałęzią w klatkę piersiową. Oddał dwa strzały ostrzegawcze w powietrze. Żołnierzowi nic się nie stało. Agresywni napastnicy oddalili się w głąb Białorusi” – relacjonuje w mediach społecznościowych resort. 10:09 Kolejna próba siłowego sforsowania granicy. Doszło do niej w środę.



„Wczoraj w rejonie Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy przez grupę kilkuset migrantów. Atak rozpoczął się rzucaniem w stronę żołnierzy różnych przedmiotów, a następnie próbą zniszczenia ogrodzenia. Żołnierze oddali strzały ostrzegawcze w powietrze" - poinformowało MON na Twitterze. 10:01 OKO.press poinformowało o śmierci 14-letniego Kurda, który przebywał w koczowisku rozbitym w okolicy granicy polsko-białoruskiej. Dziennikarze potwierdzili tę informację w dwóch źródłach.



OKO.press: Nie żyje 14-letni Kurd. Do tragedii doszło na terenie Białorusi

Inspirowany przez reżim Łukaszenki kryzys na granicy polsko-białoruskiej pogłębia się. W poniedziałek 8 listopada pod granicę Polski ruszyła duża grupa migrantów, która obecnie koczuje po białoruskiej stronie. Straż Graniczna poinformowała, że we wtorek 9 listopada doszło do trzech dużych prób sforsowania granicy Polski przez „większą liczbę osób”.

Straż Graniczna w mediach społecznościowych na bieżąco relacjonuje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Z najnowszego komunikatu funkcjonariuszy wynika, że w środę 10 listopada zostało odnotowanych 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 42 cudzoziemców zostały wydane postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Andrzej Duda o „ataku hybrydowym”

W czwartek 11 listopada w Belwederze odbyła się uroczystość, podczas której Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego oraz Straży Granicznej. Prezydent nawiązał do kryzysu na granicy polsko-białoruskiej.

– Po raz pierwszy na polskiej granicy zmagamy się z takim specyficznym zjawiskiem, jakim jest atak hybrydowy. Zdobywamy doświadczenia, ale dzieje się to wszystko w niemałym trudzie. Dziękuję panom generałom, bo w obronie polskiej granicy dzisiaj uczestniczy zarówno polska SG, jej funkcjonariusze, jej dowódcy, jak i Wojsko Polskie, które wspiera działania polskiej SG, a dodatkowo jeszcze także i policja. Dziękuję za to, że te wszystkie działania są realizowane z takim poświęceniem. Dziękuję za to, że są realizowane sprawnie. Dziękuję za to, że są realizowane w taki sposób, w jaki powinny być realizowane według wszystkich współczesnych wzorców działania służb mundurowych – mówił Andrzej Duda.

Czytaj też:

Święto Niepodległości 2021. Krystyna Pawłowicz: Cieszmy się, póki możemy