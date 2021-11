Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. „Nasz kraj stał się celem ataku hybrydowego”

Prezydent zaznaczył, że w dniu Święta Niepodległości wspomina się bohaterów, którzy „odwagą i krwią wywalczyli i obronili wolną Polskę” . – Nasi rodacy, przodkowie i poprzednicy sprzed stulecia, zostawili aktualny wzór, który naśladujemy dziś my, ich następcy w historycznej sztafecie pokoleń – mówił Duda. Jak dodał, obecnie wszyscy mogą obserwować odwagę i męstwo tych, którzy pełnią służbę na granicy.

Prezydent: Polska celem ataku

– W ostatnich dniach nasz kraj stał się celem ataku hybrydowego sterowanego przez KGB Aleksandra Łukaszenki. Migranci z Bliskiego Wschodu są brutalnie wykorzystywani przez dyktaturę, aby zdestabilizować sytuację w Polsce i Unii Europejskiej – mówił prezydent. Dodał, że jest to efekt zaplanowanej polityki Aleksandra Łukaszenki, którego reżim nie cofnął się nawet przed strzelaniem do własnych obywateli.

Nasza Straż Graniczna, żołnierze i policjanci bronią dziś terytorium Rzeczypospolitej – wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO – zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że w dniu Święta Niepodległości spotkał się z funkcjonariuszami i wojskowymi, aby wyrazić im swoją wdzięczność.

W nawiązaniu do kryzysu na granicy prezydent zaapelował do mediów i polityków o odpowiedzialność. – Państwa słowa i działania mają olbrzymi wpływ nie tylko na to, co dzieje się na granicy, ale także na to, czy państwo polskie i społeczeństwo wyjdą z tej sytuacji silniejsze, czy też pozwolimy, by to inni rozstrzygali o naszych sprawach – mówił. Prezydent zaznaczył, że reżim Łukaszenki postępował cynicznie, odrzucając polskie oferty pomocy humanitarnej migrantom po stronie białoruskiej.

Duda: Nie możemy zgodzić się na nielegalne przekraczanie granicy

Andrzej Duda zaznaczył, że Polska jest przygotowana na odparcia „akcji służb reżimu Łukaszenki” , a wpuszczanie migrantów do naszego kraju nie wchodzi w rachubę.

Nie możemy zgodzić się na nielegalne przekraczanie polskiej granicy. Zgoda na nielegalne wejście nawet niewielkiej liczby migrantów lub brak adekwatnej reakcji spowodowałyby dramatyczne konsekwencje zarówno dla nas, jak i dla całej Unii Europejskiej – mówił prezydent.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP podkreślił, że z jego perspektywy słuszna była decyzja o budowie trwałej zapory na granicy i modernizacji oraz zwiększaniu liczebności armii. – Dziś nikt odpowiedzialny nie może też wątpić, że decyzja o przyspieszeniu modernizacji polskiej armii i służb mundurowych była słuszna, podobnie jak słuszne było utworzenie w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Tylko sprawne i nowoczesne Siły Zbrojne, będące częścią NATO, są w stanie nas obronić, gdyby zaszła taka potrzeba – dowodził.

