NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

W rejonie Kuźnicy Białostockiej nadal pozostaje wielu migrantów, którzy co pewien czas podejmują próby sforsowania tymczasowego płotu postawionego na granicy. Podobnie jest na innych odcinkach wschodniej granicy Polski.

W pobliżu Kuźnicy w nocy w czwartek białoruskie wojsko usiłowało wepchnąć do Polski około 35 osób – głównie kobiety i dzieci.

Zabezpieczeń strzegą żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji.

Aleksander Łukaszenka zwrócił się do MON Rosji o wysłanie żołnierzy na granice Białorusi i pomoc w patrolach.

W czwartek późnym wieczorem głos w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zabrała Rada Bezpieczeństwa ONZ, która potępiła reżim Aleksandra Łukaszenki i zapewniła o solidarności z państwami ze wschodniej ściany Unii Europejskiej.

Jarosław Kaczyński wykasował wszystkie spotkania, które nie są związane z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Nie wyobraża sobie opuścić stanowiska, skoro mamy największy kryzys zewnętrzny od 1989 roku – mówi „Wprost" polityk z otoczenia prezesa PiS.



W czwartek Aleksander Łukaszenka poinformował, że zwrócił się do MON Rosji z prośbą o wysłanie żołnierzy m.in. na granicę polsko-białoruską. Odpowiedzialny za kryzys dyktator motywował to chęcią zapewnienia bezpieczeństwa i twierdził, że migrantom przekazywana jest broń.



Migranci w okolicach Kuźnicy. Białorusini chcieli wepchnąć do Polski 35 osób.



- W czwartek około godz. 20.00 w rejonie Kuźnicy białoruskie wojsko przy użyciu siły próbowało przepchnąć na polską stronę 35 osób. W większości były to kobiety i dzieci - poinformował rzecznik podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa.



Śledczy z państw Unii Europejskiej planują oskarżenie Białorusi przed Trybunałem Stanu w Hadze – donosi poniedziałkowa „Rzeczpospolita". W tym celu gromadzą dowody na udział białoruskich służb w przemycie migrantów.



Chodzi m.in. o relacje cudzoziemców, materiały z ich telefonów oraz zeznania złapanych przemytników. W Polsce w sprawę zaangażowane są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 06:17 Rada Bezpieczeństwa ONZ potępia Białoruś



„Potępiamy zorganizowaną instrumentalizację ludzi, których życie i dobrobyt zostały zagrożone dla celów politycznych przez Białoruś, żeby zdestabilizować sąsiednie kraje i zewnętrzne granice Unii Europejskiej oraz odwrócić uwagę od łamania praw człowieka we własnym państwie” – czytamy w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętej w czwartek 11 listopada.



