NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

W rejonie Kuźnicy Białostockiej nadal pozostaje wielu migrantów, którzy co pewien czas podejmują próby sforsowania tymczasowego płotu postawionego na granicy. Podobnie jest na innych odcinkach wschodniej granicy Polski.

Zabezpieczeń strzegą żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji.

W czwartek późnym wieczorem głos w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zabrała Rada Bezpieczeństwa ONZ, która potępiła reżim Aleksandra Łukaszenki i zapewniła o solidarności z państwami ze wschodniej ściany Unii Europejskiej.

07:03 W czwartek Aleksander Łukaszenka poinformował, że zwrócił się do MON Rosji z prośbą o wysłanie żołnierzy m.in. na granicę polsko-białoruską. Odpowiedzialny za kryzys dyktator motywował to chęcią zapewnienia bezpieczeństwa i twierdził, że migrantom przekazywana jest broń.



Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Łukaszenka zwrócił się do Putina o wysłanie rosyjskich żołnierzy 06:51 - W czwartek około godz. 20.00 w rejonie Kuźnicy białoruskie wojsko przy użyciu siły próbowało przepchnąć na polską stronę 35 osób. W większości były to kobiety i dzieci - poinformował Onet rzecznik podlaskiej policji podinsp. Tomasz Krupa. 06:25 Śledczy z państw Unii Europejskiej planują oskarżenie Białorusi przed Trybunałem Stanu w Hadze – donosi poniedziałkowa „Rzeczpospolita”. W tym celu gromadzą dowody na udział białoruskich służb w przemycie migrantów.



Chodzi m.in. o relacje cudzoziemców, materiały z ich telefonów oraz zeznania złapanych przemytników. W Polsce w sprawę zaangażowane są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratura Okręgowa w Warszawie. 06:17 Rada Bezpieczeństwa ONZ potępia Białoruś



„Potępiamy zorganizowaną instrumentalizację ludzi, których życie i dobrobyt zostały zagrożone dla celów politycznych przez Białoruś, żeby zdestabilizować sąsiednie kraje i zewnętrzne granice Unii Europejskiej oraz odwrócić uwagę od łamania praw człowieka we własnym państwie” – czytamy w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętej w czwartek 11 listopada.



Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Rada Bezpieczeństwa ONZ reaguje