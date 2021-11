NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

9:22 Granica polsko-białoruska. SG o kolejnym incydencie



Tymczasem Straż Graniczna informuje o kolejnym incydencie



twitter.com 9:12 Z niecodziennym apelem wystąpiła Krystyna Pawłowicz. W związku z kryzysem migracyjnym na granicy polsko-białoruskiej sędzia TK zaproponowała organizację narodowej zbiórki na budowę muru



Narodowa zbiórka na budowę muru na granicy. Niecodzienny pomysł Krystyny Pawłowicz 9:03 Andrzej Duda podziękował służbom za ochronę granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 8:51 Migranci próbują przejść przez rzekę mimo niskich temperatur. Nagranie miało zostać zarejestrowane na Litwie



twitter.com 8:46 b" target="_blank">Granica polsko-białoruska. Kryzys potrwa wiele miesięcy?



- To może być kwestia wielomiesięczna. Musimy przyjąć taką perspektywę, że z dnia na dzień nie rozwiążemy tego kryzysu - powiedział Mariusz Kamiński w RMF FM 8:29 Jest najnowszy raport Straży Granicznej dotyczący prób nielegalnego przekraczania granicy



Próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Jest nowy raport Straży Granicznej 8:11 Tymczasem do sieci trafiło kolejne nagranie z granicy polsko-białoruskiej



twitter.com 8:09 Podlaska policja przekazała, że w lasach, niedaleko granicy pod Wólką Terechowską, odnalezione zostały zwłoki młodego mężczyzny ok. 20 lat narodowości syryjskiej.



Przeprowadzone w miejscu odnalezienia ciała czynności nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie przyczyny śmierci.



Trudna sytuacja przy granicy polsko-białoruskiej. Znaleziono zwłoki 20-letniego mężczyzny 8:04 – Powtarzam, że istnieje możliwość szybkiego zakończenia konfliktu z Białorusią, ale rząd z niej nie korzysta, bo klucz leży w instytucjach europejskich. Rząd woli walczyć z Unią i mieć gnijący konflikt na granicy, niż go rozwiązać i współpracować z UE – mówi „Wprost” poseł Polski 2050 Paweł Zalewski



Paweł Zalewski dla „Wprost”: Rząd nie chce szybkiego zakończenia kryzysu z Białorusią 7:55 Granica polsko-białoruska. Kolejna Próba przekroczenia granicy



Podlaska policja podała, że około godziny 1.00 w nocy policjanci zostali poinformowani przez żołnierzy o próbie przekroczenia granicy w rejonie miejscowości Wólka Terechowska.



Grupa ok. 100 osób po stronie białoruskiej miała uszkodzić ogrodzenie. Na miejsce pojechało kilkudziesięciu policjantów. Osoby po stronie białoruskiej na widok policjantów żołnierzy i funkcjonariuszy SG, uciekły w głąb lasu 7:44 USA nałożą kolejne sankcje na Białoruś?



Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają użycie różnych narzędzi wobec Mińska. Choć nie doprecyzował, co dokładnie ma na myśli, po dwustronnych rozmowach Ursula von der Leyen powiedziała, że USA mają w grudniu wdrożyć kolejne sankcje przeciwko białoruskiemu reżimowi



USA reagują na kryzys na granicy polsko-białoruskiej. „Zakomunikowaliśmy Rosji...” 7:29 Podlaska policja zatrzymała 3 osoby, dwóch Ukraińców i Polaka, którzy przewozili nielegalnych migrantów. 7:24 Monachium zaproponowało przyjęcie migrantów koczujących przy granicy polsko-białoruskiej. „Nie możemy dłużej patrzeć na to, jak ci ludzie pozostają na granicy UE bez perspektyw i w niepewności, a nawet umierają z głodu oraz na skutek chorób” - stwierdzono w oficjalnym komunikacie prasowym 7:12 USA reagują na kryzys na granicy



Joe Biden powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest powodem wielkiego zaniepokojenia. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone zakomunikowały obawy Rosji oraz Białorusi 6:47 Granica polsko-białoruska - nagranie policji



Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał w rozmowie z PAP, że stu policyjnych kontrterrorystów, przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych, dołączy do funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy, aby "wzmocnić ochronę granicy Polski i zewnętrznej UE przed prowokacjami reżimu białoruskiego"



twitter.com 6:28 Ostra reakcja Białorusi



Szef MSZ Białorusi zapowiedział, że jeśli Polska zamknie granice, Białoruś odpowie adekwatnie. Zarzucił także Polsce, że „wykorzystuje kryzys migracyjny, by odwrócić uwagę od swoich problemów wewnętrznych i sprzeczki z UE”.





Uładzimir Makiej stwierdził także, że Białoruś jest gotowa maksymalnie ostro odpowiedzieć na wszelką presję sankcyjną ze strony europejskich partnerów. - Wprowadzenie sankcji jest absolutnie niedopuszczalne. Powinni to już byli zrozumieć europejscy politycy, którzy kierują państwami UE - zaznaczył.

6:09 Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił w piątek, że „sytuacja jest napięta”. – Mamy do czynienia wciąż z atakami o charakterze hybrydowym. One mają miejsce non stop – przekazał na konferencji prasowej. Z kolei rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ujawnił instrukcje, jak otrzymują migranci od białoruskich służb. 6:03 8 listopada doszło do eskalacji napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Grupa migrantów, która dotarła w rejon Kuźnicy, próbowała sforsować zasieki i przedostać się na terytorium Polski, a następnie rozbiła obozowisko przy granicy.

Granica polsko-białoruska - najważniejsze informacje

W rejonie Kuźnicy Białostockiej nadal pozostaje wielu migrantów, którzy co pewien czas podejmują próby sforsowania tymczasowego płotu postawionego na granicy. Podobnie jest na innych odcinkach wschodniej granicy Polski.

W pobliżu Kuźnicy w nocy w czwartek 11 listopada białoruskie wojsko usiłowało wepchnąć do Polski około 35 osób– głównie kobiety i dzieci. Straż Graniczna informuje, że 12 listopada odnotowano łącznie 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Zabezpieczeń strzegą żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Aleksander Łukaszenka zwrócił się do MON Rosji o wysłanie żołnierzy na granice Białorusii pomoc w patrolach. 11 listopada późnym wieczorem głos w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zabrała Rada Bezpieczeństwa ONZ, która potępiła reżim Aleksandra Łukaszenki i zapewniła o solidarności z państwami ze wschodniej ściany Unii Europejskiej.

Granica polsko-białoruska - co się dzieje?

Mariusz Błaszczak poinformował o kolejnym ruchu Polski w związku z kryzysem inspirowanym przez reżim Łukaszenki. „Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii” – przekazał szef MON

Według nieoficjalnych doniesień niedaleko białoruskiej miejscowości Hoża w pobliżu granicy z Polską doszło do wypadku, w którym zginęli dwaj rosyjscy żołnierze

Szef MON na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą omówił aktualną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Mariusz Błaszczak określił ją jako „napiętą”

Wspólna inicjatywa ministrów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy. Politycy zwrócili się do organizacji międzynarodowych i pozarządowych z prośbą o aktywne włączenie się w rozwiązywanie kryzysowej sytuacji na zewnętrznej granicy UE.

