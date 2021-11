NA ŻYWO: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

7:12 USA reagują na kryzys na granicy



Joe Biden powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM, że sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest powodem wielkiego zaniepokojenia. Prezydent podkreślił, że Stany Zjednoczone zakomunikowały obawy Rosji oraz Białorusi 6:47 Granica polsko-białoruska - nagranie policji



Rzecznik Komendy Głównej Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał w rozmowie z PAP, że stu policyjnych kontrterrorystów, przygotowanych do działań w sytuacjach kryzysowych, dołączy do funkcjonariuszy i żołnierzy na wschodniej granicy, aby "wzmocnić ochronę granicy Polski i zewnętrznej UE przed prowokacjami reżimu białoruskiego"



Szef MSZ Białorusi zapowiedział, że jeśli Polska zamknie granice, Białoruś odpowie adekwatnie. Zarzucił także Polsce, że „wykorzystuje kryzys migracyjny, by odwrócić uwagę od swoich problemów wewnętrznych i sprzeczki z UE”.





Uładzimir Makiej stwierdził także, że Białoruś jest gotowa maksymalnie ostro odpowiedzieć na wszelką presję sankcyjną ze strony europejskich partnerów. - Wprowadzenie sankcji jest absolutnie niedopuszczalne. Powinni to już byli zrozumieć europejscy politycy, którzy kierują państwami UE - zaznaczył.

6:09 Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił w piątek, że „sytuacja jest napięta”. – Mamy do czynienia wciąż z atakami o charakterze hybrydowym. One mają miejsce non stop – przekazał na konferencji prasowej. Z kolei rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn ujawnił instrukcje, jak otrzymują migranci od białoruskich służb. 6:03 8 listopada doszło do eskalacji napięcia na granicy polsko-białoruskiej. Grupa migrantów, która dotarła w rejon Kuźnicy, próbowała sforsować zasieki i przedostać się na terytorium Polski, a następnie rozbiła obozowisko przy granicy.

Granica polsko-białoruska - najważniejsze informacje

W rejonie Kuźnicy Białostockiej nadal pozostaje wielu migrantów, którzy co pewien czas podejmują próby sforsowania tymczasowego płotu postawionego na granicy. Podobnie jest na innych odcinkach wschodniej granicy Polski.

W pobliżu Kuźnicy w nocy w czwartek 11 listopada białoruskie wojsko usiłowało wepchnąć do Polski około 35 osób– głównie kobiety i dzieci. Straż Graniczna informuje, że 12 listopada odnotowano łącznie 223 próby nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Zabezpieczeń strzegą żołnierze Wojska Polskiego oraz funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Aleksander Łukaszenka zwrócił się do MON Rosji o wysłanie żołnierzy na granice Białorusii pomoc w patrolach. 11 listopada późnym wieczorem głos w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej zabrała Rada Bezpieczeństwa ONZ, która potępiła reżim Aleksandra Łukaszenki i zapewniła o solidarności z państwami ze wschodniej ściany Unii Europejskiej.

Granica polsko-białoruska - co się dzieje?

Mariusz Błaszczak poinformował o kolejnym ruchu Polski w związku z kryzysem inspirowanym przez reżim Łukaszenki. „Rozpoczął się rekonesans przed wsparciem wojsk inżynieryjnych Wielkiej Brytanii” – przekazał szef MON

Według nieoficjalnych doniesień niedaleko białoruskiej miejscowości Hoża w pobliżu granicy z Polską doszło do wypadku, w którym zginęli dwaj rosyjscy żołnierze

Szef MON na wspólnej konferencji z prezydentem Andrzejem Dudą omówił aktualną sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Mariusz Błaszczak określił ją jako „napiętą”

Wspólna inicjatywa ministrów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy. Politycy zwrócili się do organizacji międzynarodowych i pozarządowych z prośbą o aktywne włączenie się w rozwiązywanie kryzysowej sytuacji na zewnętrznej granicy UE.

