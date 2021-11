NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje

Największe skupisko migrantów znajduje się po stronie białoruskiej w rejonie Kuźnicy Białostockiej. Powstało tam obozowisko budowane przy wsparciu reżimowych służb.

W sobotę przy granicy zginął polski żołnierz. Wstępne doniesienia mówią o tragicznym wypadku.

O kryzysie na granicy polsko-białoruskiej będą rozmawiać w poniedziałek ministrowie obrony narodowej państw Unii Europejskiej. Polska dyplomacja jest w kontakcie z sojusznikami ze Stanów Zjednoczonych.

Loty na Białoruś zawiesiły syryjska linie lotnicze Cham Wings. To linia, z której masowo korzystali migranci przybywający na Białoruś. Wcześniej migrantów przestały przewozić tureckie Turkish Airlines i białoruska Belavia.

Wśród migrantów kolportowana jest fałszywa wiadomość o planie przepuszczenia ich przez Polskę do Niemiec. W tym kontekście pojawia się data 15 listopada. Nasze służby informują ich SMS-owo, że nic takiego nie nastąpi.

W państwowej białoruskiej telewizji jest lansowana narracja, że to Polacy przerzucają migrantów na Białoruś, dlatego konieczne jest ich przepychanie z powrotem. Ale Białorusini wiedzą jak jest i to ich szczere przeraża – mówi „Wprost" Agnieszka Romaszewska. Z szefową Biełsat TV rozmawiamy o tym, jak kryzys na granicy wygląda ze strony zwykłych mieszkańców Białorusi.



Napięta sytuacja na granicy. Atak na policjantów



Podlaska policja informuje też o innym incydencie. Po godz. 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas próby siłowego przekroczenia granicy zaatakowani zostali policjanci. Rzucony kamień trafił w kask funkcjonariusza. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzony został hełm chroniący głowę policjanta.



Podlaska policja informuje, że do Polski w okolicach Starzyn wdarło się około 50 osób. 22 z nich zatrzymano.



Szef MSWiA Mariusz Kamiński informuje, że do migrantów rozsyłany jest alert RCB. Chodzi o zdementowanie plotki, jakoby Polska miała otworzyć granicę i przepuścić ich do Niemiec.



Apelujemy o większą gospodarczą i polityczną presję na reżim – powiedziała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska w wywiadzie dla Deutsche Welle. Na przejściu granicznym w Bobrownikach wciąż stoją kolejki ciężarówek. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy wynosi obecnie 53 godziny. W sobotę wieczorem premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rozmawiał z szefami rządów Litwy i Łotwy.



„Współpracujemy blisko, żeby bronić granic Unii Europejskiej i wzywamy do wspólnych działań, by zatrzymać agresję Łukaszenki, manipulacje medialne i fake newsy" - napisał premier Polski.



