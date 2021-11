NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Nowe informacje

09:56 60-osobowa grupa migrantów próbowała w nocy siłowo przedostać się do Polski w okolicy miejscowości Połowce, położonej na terenie działań placówki SG w Czeremsze - poinformowała ppor. Anna Michalska z sekcji prasowej Straży Granicznej. Zaznaczyła, że funkcjonariusze SG udaremnili tę próbę. 09:32 Przed granicą z Białorusią nadal stoją ogromne kolejki ciężarówek. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Bobrownikach to 44 godziny. 09:16 Białoruskie linie lotnicze Belavia nie będą wpuszczać na pokład swoich samolotów lecących ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich obywateli Syrii, Iraku, Jemenu i Afganistanu. Wcześniej podobną decyzję podjęto w przypadku samolotów z Turcji i Dubaju. 09:13 Kryzys na granicy. Zatrzymani dziennikarze



Policjanci w Usnarzu Górnym zatrzymali dzisiaj rano dwóch dziennikarzy RT France, którzy przebywali w strefie objętej stanem wyjątkowym bez wymaganych zezwoleń - poinformował Onet podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.



Granica polsko-białoruska. Dziennikarze zatrzymani w Usnarzu Górnym 09:04 W poniedziałek 15 listopada na antenie TVP1 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży odpowiadał na pytanie o kwestię powrotu dziennikarzy na granicę z Białorusią. Polityk zapewniał, że moment ten może nastąpić już wkrótce.



Media wrócą na granicę? Wiceminister Poboży zapowiada „coś na kształt akredytacji” 08:35 Kryzys na granicy z Białorusią. Irak ewakuuje obywateli



Od czwartku Irak rozpocznie repatriację osób, które utknęły na granicy polsko-białoruskiej - podała agencja AFP, powołując się na tamtejsze ministerstwo.



Rzecznik MSZ Iraku Ahmed al-Sahaf poinformował, że pierwszy lot powrotny odbędzie się 18 listopada.



Kryzys na granicy z Białorusią. Irak rozpoczyna ewakuację swoich obywateli 08:17 Straż Graniczna podaje, że w niedzielę 14.11 na granicy polsko-białoruskiej odnotowano 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Wobec 39 cudzoziemców wydane zostały postanowienia o opuszczeniu Polski.



W listopadzie granicę próbowano przekroczyć 5,1 tys. razy.



twitter.com 08:02 Maciej Wąsik z MSWiA poinformował, że granicy polsko-białoruskiej strzeże obecnie 4 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej, 2 tys. policjantów i 15 tys. żołnierzy Wojska Polskiego. 07:56 Polska zacznie odsyłać migrantów



W najbliższych tygodniach zaczniemy odsyłać migrantów przebywających w polskich ośrodkach dla uchodźców do kraju pochodzenia - zapowiedział Paweł Jabłoński w Polsat News. 07:50 Wczoraj podlascy policjanci podczas kontroli drogowych zatrzymali 4 osoby, które pomagały przy nielegalnym przekraczaniu granicy. Zatrzymani to obywatele: Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Szwecji i Niemiec. Kurierzy chcieli przewieźć 33 osoby.



To nie jedyny cios w przemytników ludzi. Śląska Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Rosji i obywatelowi Ukrainy w śledztwie dotyczącym działania międzynarodowej grupy przestępczej organizującej nielegalne przekraczanie granicy obywatelom z Bliskiego Wschodu. 07:33 Budowa zapory rozpocznie się jeszcze w tym roku. Dziś po raz pierwszy spotyka się zespół koordynujący budowę zabezpieczenia granicy - mówił Maciej Wąsik w Radiowej Jedynce. 07:26 Co dalej po stanie wyjątkowym? - Zdajemy sobie sprawę z wymogów prawa, z ograniczeń jakie nakłada. Analizujemy różne możliwości, by podjąć decyzję, która w żaden sposób nie będzie mogła być kwestionowana pod względem jej legalności

Mamy jeszcze nieco czasu do grudnia i do tego czasu te decyzje będą podjęte - mówił Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości na antenie Polskiego Radia 24.



Stan wyjątkowy w części województw lubelskiego i podlaskiego obowiązuje od września. Początkowo ustanowiono go na 30 dni, następnie przedłużono o 60. Kończy się 30 listopada. 07:21 - Łukaszence zależy, żeby były ofiary. Bo jak będą ofiary, to będzie nagłośnienie (sprawy - red.). To taka jego gra - analizował w Polskim Radiu Maciej Wąsik. 07:18 Wiceszef MSWiA o sytuacji w Kuźnicy: Noc była spokojna



- Noc była na szczęście spokojna, nie wydarzyło się nic szczególnego. Ale wczoraj rzeczywiście były takie sygnały, że coś może się wydarzyć. Mieliśmy potwierdzone informacje, że do koczowiska przybywają nowe grupy migrantów, przestawiono namioty, przyjechał wóz transmisyjny białoruskiej telewizji. Wszystko wskazywało na to, że coś może się wydarzyć, ale noc była spokojna - mówił w Radiowej Jedynce wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. 07:13 Białoruskie linie lotnicze Belavia poinformowały, że na pokłady samolotów lecących z Dubaju do Mińska nie będą przyjmowani obywatele Afganistanu, Iraku, Jemenu, Syrii. Wcześniej o podobnej decyzji w stosunku do obywateli trzech ostatnich państw poinformowano w kontekście lotów z Turcji.



Narodowy przewoźnik Białorusi uczestniczył w organizowanej przez reżim Aleksandra Łukaszenki akcji przywożenia migrantów na Białoruś. Wisi nad nim groźba europejskich sankcji. 06:59 Aktywiści z fundacji Ocalenie opowiedzieli o szczegółach akcji ratunkowej. Dwaj znalezieni przez nich Syryjczycy byli w stanie hipotermii.



Kryzys migracyjny. Syryjczycy w hipotermii znalezieni 40 km od granicy z Białorusią 06:35 Nowe sankcje obejmą hotel w Mińsku?



"Financial Times" donosi o nowych planach unijnych sankcji w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. Informatorzy brytyjskiego dziennika twierdzą, że na liści podmiotów objętych restrykcjami miałoby się znaleźć dwudziestu białoruskich urzędników, syryjskie linie lotnicze Cham Wings oraz hotel w Mińsku w pobliżu lotniska, który zapewnia migrantom zakwaterowanie przed wysłaniem ich na granicę.



Ze źródeł "FT" wynika, że nie ma zgody państw członkowskich co do tego, czy restrykcje powinny objąć także lotnisko w Mińsku, na które przybywają migranci. 06:24 Kryzys na granicy. Wojsko sprowadza kontenery mieszkalne



Wyzwanie stanowi konieczność zakwaterowania na granicy licznych oddziałów wojska. Logistycy transportują kolejne kontenery mieszkalne, pracują nad rozwojem punktu magazynowego.

twitter.com 06:12 Ustępujący szef brytyjskich sił zbrojnych Nick Carter stwierdził w "The Andrew Marr Show" na antenie BBC One , że przy obecnych napięciach na wschodzie Europy, wojsko musi być gotowe do wojny z Rosją, jednak jego zdaniem Władimir Putin nie dąży do "gorącej wojny". Zamiast tego wykonuje działania jak z "podręcznika wojny hybrydowej".



Carter podkreślił, że NATO musi być gotowe na każdą ewentualność. - Myślę, że musimy mieć się na baczności i upewnić się, że zwycięży odstraszanie, a co najważniejsze musimy upewnić się, że w sojuszu NATO jest jedność i nie pozwalamy na jakiekolwiek luki w naszej zbiorowej pozycji - mówił. 05:45 Wsparcie dla Polski deklarują także Czesi. Szef tamtejszego MSZ Jakub Kulhanek poinformował na Twitterze, że rozmawiał z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem. W trakcie rozmowy padła deklaracja gotowości do pomocy.



"Pokażmy naszym sąsiadom, że nie jesteśmy tchórzami" - wtórował ,Vieslav Michalik, wiceprzewodniczący ruchu Burmistrzowie i Niezależni (STAN) 05:34 Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Departament Stanu USA reaguje



Departament Stanu USA opublikował komunikat po sobotniej rozmowie Antony'ego Blinkena z szefem MSZ Polski Zbigniewem Rauem.



"Stany Zjednoczone opowiadają się po stronie Polski przeciwko politycznemu wykorzystywaniu przez reżim Łukaszenki migrantów znajdujących się w trudnej sytuacji, wspierając demokratyczne pragnienia narodu białoruskiego oraz w obronie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy" - czytamy.



twitter.com 05:23 Fundacja Ocalenie poinformowała o uratowaniu dwóch Syryjczyków w pobliżu wsi Topczykoły niedaleko Bielska Podlaskiego, około 40 kilometrów od granicy. Informację o tym jako pierwsza podała agencja Reuters. 05:12 Podsumowanie najważniejszych informacji z niedzieli znajdą Państwo w naszej relacji z 14 listopada.



NA ŻYWO: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Najnowsze informacje. Migranci wdarli się do Polski